Az utolsó hajók is elhagyták a Szuezi-csatornát

Az utolsó hajóknak is sikerült elhagyniuk a Szuezi-csatornát azok közül, amelyek az Ever Given balesete miatt rekedtek ott – írja a Reuters.

A csatornahatóságok közlése szerint szombaton az utolsó 65 hajónak is sikerült átkelnie a csatornán. Összesen több, mint 400 teherhajó rekedt meg a csatornánál azt követően, hogy március 23-án az Ever Given teherhajó keresztbe fordult, miközben át akart haladni.

Így már csak az Ever Given maradt a helyszínen, amelyet jelenleg a szakértők azért vizsgálnak, hogy kideríthessék, mi okozta a balesetet. A hatóságok szerint viszont ez a nyomozás is hamarosan lezárul és akkor a hajó is megindulhat célállomása, Hollandia irányába.