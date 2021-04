Mentális betegségekkel él a 25 éves capitoliomi támadó

Noha az elmúlt hetekben is heves viták övezték az amerikai törvényhozásban a Capitolium biztonságával kapcsolatos kérdéseket, mivel csak az elmúlt hetekben kezdték elbontani a 2020. január 6-i ostromot követően felállított barikádokat és pengével ellátott drótakadályokat, a CNN szerint a nagypénteki támadást követően új erőre kaphat a biztonsági előírások szigorítását követelők tábora.

A kongresszusi vita egyik neuralgikus pontja, hogy ki állja majd az épület őrzésének tervezett többletköltségeit – a capitoliumi rendőrséghez ugyanis legkevesebb 850 főt vennének fel, részben a jelenleg is betöltetlen 233 pozícióra, részben pedig olyan új posztokra, mint hírszerző, magas rangú személyek védelmére kiképzett specialista, illetve kifejezetten a tömegtüntetések kezelésére kiképzett szakember.

2021. április másodikán ugyanis egy magányos – a később a hatóságok által Noah Greenként azonosított – támadó autójával elgázolt két, az épületet őrzésével megbízott rendőrt egy ellenőrzőpontnál, majd járváművével egy beton úttorlasznak rohant.

Ezt követően késsel a kezében kiugrott a kocsijából és mivel a capitoliumi rendőrség újabb felszólításaira sem állt meg, lelőtték a gyanúsítottat. A támadót kritikus állapotban vitték kórházba, később belehalt sebesülésébe.

Az egyik elgázolt rendőrtiszt – mint később kiderült William Evans, aki 18 éve erősítette a capitoliumi rendőrséget – szintén életét vesztette. A másik rendőrt a sürgősségi orvosi személyzet szállította kórházba, állapota a szombati hírek szerint stabil.

A CNN-nek nyilatkozó rendőrségi és szövetségi források szerint a támadó a 25 éves Noah Green volt. Mint írják, a férfi közösségi média bejegyzései alapján feltételezhetően mentális betegségekkel, többek között paranoiával és téveszmékkel küzdött. Bejegyzéseiben arról írt, hogy többször is betörtek az otthonába, mérgezték az ételét, de szó esik támadásokról, engedély nélküli kórházi operációkról és agykontrollról is. Az egyik feltöltött videójában szerepel egy jelenet azzal a felirattal, hogy az USA kormánya a feketék első számú ellensége. Emellett a "szörnyű nyomorúságát," annak tudta be, hogy a CIA, az FBI és egyéb kormányügynökségek vélhetően beavatkoztak az életébe.

Egy március közepi, azóta a közösségi portál által a veszélyes emberekre és politikai szervezetekre vonatkozó szabályozás alapján eltávolított Facebook bejegyzése szerint – amit a BBC idézett – nemrég kilépett a munkahelyéről „részben szerencsétlenségek miatt, végső soron azonban spirituális útkeresés végett”. A férfi Facebook és Instagram profilját is eltávolították, és valamennyi olyan posztot is, amelyben megemlítették.

A gyanúsított az Iszlám Nemzet nevű szélsőséges, elsősorban afro-amerikaiakat vonzó szervezettel rokonszenvezett. A 25 éves férfi, aki valószínűleg Virginiában élt – bár az CBS News értesüléseire hivatkozó BBC szerint Indiana államból származott –, Facebook-oldalán „Farrakhan követőjeként” jellemezte magát. Louis Farrakhan az Iszlám Nemzet vezetője, aki 1978-tól szervezte újjá a mozgalmat, visszatérve a korábbi rasszista szemlélethez – írta az MTI.

A Capitoliumot a lövöldözés után lezárták, és a személyzetnek megtiltották, hogy elhagyja az épületet, de néhány órával a történtek után feloldották a zárlatot.

Yogananda Pittman, a capitoliumi rendőrség megbízott vezetője az eset kapcsán úgy fogalmazott az MTI szerint: „Ez rendkívül nehéz időszak a capitoliumi rendőrség életében. Azt kérem mindenkitől, hogy imádkozzanak értünk és a családtagokért”.

„Úgy tűnik, hogy nem terrorcselekményről van szó” – erről beszélt sajtótájékoztatóján Robert Contee, a fővárosi rendőrség megbízott vezetője. Hozzátette, hogy jelenleg is zajlik a nyomozás, és megvizsgálják, hogy a lelőtt gépkocsivezetőnek volt-e köze valamilyen terrorszervezethez. Contee azt is elmondta, hogy az első információk szerint az elkövető korábban nem került a rendőrség látókörébe.

A Nemzeti Gárda helyszínen lévő katonái azonnal a rendőrség segítségére siettek, úgynevezett elhárító gyorsreagálású erőket vezényeltek a Capitolium közelébe. Sajtóinformációk szerint közülük senkinek sem esett baja. Wasington DC-ben továbbra is a Nemzeti Gárda nagyjából 2300 katonája támogatja a hatóságokat.

Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata elnöke az eset után elrendelte, hogy engedjék félárbócra a Capitolium zászlaját.

Joe Biden amerikai elnök nem volt a törvényhozás épületének közelében fekvő Fehér Házban, ugyanis a húsvéti ünnepeket a marylandi Camp Davidben lévő elnöki rezidencián tölti. Az elnök közleményében azt írta: ő és felesége, Jill Biden is fájdalommal értesült a történtekről. "Szívből jövő részvétünket küldjük Evans rendőrtiszt családjának. Tudjuk, hogy ez milyen nehéz időszak volt a Capitolium dolgozói és védelmezői számára is" – fogalmazott Biden, aki elrendelte a Fehér Ház zászlóinak félárbócra eresztését.