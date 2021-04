Zöld utat kaphatnak a tesztmeccsek hétfőn Nagy-Britanniában

Jó hírrel indulhat Nagy-Britanniában a húsvéthétfő, Boris Johnson brit kormányfő ugyanis a tervek szerint bejelentheti, hogy április közepén indulhat a normális kerékvágásba történő visszatérés, azaz, a tömegrendezvények újranyitását célzó tesztüzem.

A még nem bejelentett, de a brit sajtóban megszellőztetett „próbákat″ a Wembley stadionban és Liverpoolban tervezik levezetni – írja a BBC és a SkyNews.

A Wembleyben április 18-án játszik a Leicester City és a Southampton a FA-kupa (Football Association Challenge Cup) elődöntőjében, április 25-én a Carabao Cup döntőjében a Manchester City és a Tottenham Hotspur mérkőzik meg, és végül május 15-én ugyanitt tartják meg az FA-kupa döntőjét.

A meccsek nyitott kapusak lennének, tehát látogathatóak azok számára, akiket már beoltottak, és ezt a hamarosan bevezetendő vakcinaútlevelekkel igazolni is tudják.

A brit kormány vélhetően így akarja ellenőrizni, hogy működik-e az átoltottság, és a vakcinálással megnyílhat-e az út azelőtt, hogy nyárra újrainduljanak a tömegrendezvények.

Liverpool a másik kísérleti terep. Az észak-nyugati angol városban négy kulturális és üzleti eseményre engednék be úgy a látogatókat, hogy az események előtt és után is koronavírus-teszten kell átesniük. Itt azt fogják vizsgálni, hogy milyen intézkedésekkel mellett lehet újraindítani a tömegrendezvényeket. A SkyNews írása szerint a szellőzésre és az előre kijelölt be- és kilépési pontokra fognak fókuszálni.

Emellett még két esemény kapott kísérleti funkciót: az április végi snooker-világbajnokságot Sheffieldben, és egy futórendezvényt Hertfordshire-ben.

A brit próbálkozás nem újdonság, mások mellett a katalánok is azon vannak, hogy beindítsák a tömegrendezvényeket.

Értesülések szerint Johnson zöld utat fog adni a nyári külföldi vakációknak is.

Az célországokat a fertőzési rátájuk és az átoltottságuk alapján sorolnák be három színre, az úgynevezett közlekedési lámpa rendszer alapján pirosra, sárgára és zöldre. Magától értetődő, hogy a zöld országokba utazó, és onnan hazatérő brit turistáknak nem kell majd karanténba vonulni.

Mindenesetre a brit kormány hangsúlyozza, egyelőre senki se foglaljon külföldi szálláshelyeket.

Hogy mindebből mi fog megvalósulni, az Boris Johnson bejelentéséből fog kiderülni.