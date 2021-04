Oroszlán helyett golden retriever volt az állatkerti kifutóban

A gyerekeinek szerette volna megmutatni a kínai Yuanjiashan állatkertben egy apa, hogy miként fest élőben egy afrikai oroszlán, de amit a nagymacska helyett találtak a ketrecben, arra senki nem gondolt.

Egészen elképesztő élményben volt része egy kínai családnak, amikor állatkerti sétára mentek. A legnagyobb attrakciónak a családfő az oroszlánt szánta a gyerekeknek, ezért ellátogattak a ragadozóknak kiépített ketrecekhez.

Elsőre nem hittek a szemüknek, mivel nem egy oroszlán, hanem egy golden retriever nézett vissza rájuk, amikor odaértek.

