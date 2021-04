Van, aki a vandálkodást, mások a meztelenkedést választják a korlátozások elleni tiltakozásként

Európa-szerte egyre nehezebben tűrik az emberek a járványügyi korlátozásokat. Romániában például egy hete vezettek be éjszakai kijárási tilalmat és boltzárat, azóta pedig minden este tiltakoznak, az előírásokat teljesen figyelmen kívül hagyva.

A németországi Stuttgartban is tömegdemonstrációt szervezett egy rendszerellenes tömörülés. Ők azt azt szeretnék, hogy a kormány meghallja a többség hangját.

Az Euronews információi szerint azonban az egyébként békés Svájc is kezd háborús övezetre emlékeztetni. A bezártságba belefáradt tüntetők kukákat gyújtottak fel, kirakatokat rongáltak meg, és a rendőrökkel is összetűzésbe kerültek, akik könnygázt és gumilövedéket is bevetettek ellenük. Továbbá 19 személyt letartóztattak.

Egy csoport francia művész továbbá félmeztelenül sorakozott fel a párizsi kulturális minisztérium előtt. Arra panaszkodnak, hogy az összes színházat és koncerttermet bezárták, így már egy éve nem játszhatnak, zenélhetnek.