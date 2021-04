Vera Jourová: Valami nincs rendben a magyar demokráciával

Annak ellenére, hogy az Orbán-kormány részéről élesen támadják, Vera Jourová fenntartja, hogy valami nincs rendben a magyar demokráciával – derül ki abból az interjúból, amelyet az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke adott a Spiegel német hírmagazinnak.

A fizetőkapu mögött lévő interjút a Népszava szemlézte. Vera Jourová megismételte, hogy „igenis” betegnek tartja a magyar demokráciát, és szerinte ezt támasztja alá, hogy hiányzik a jogállamiság több alkotóeleme is. Elég a sajtószabadság vagy a civil szféra mozgásterének a korlátozására gondolni – mondta.

A bizottsági alelnök kitért a jogállamisági mechanizmusra is, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Unió megvonja a pénzügyi támogatást azoktól az EU-tagországoktól, amelyek nem tartják tiszteletben a demokratikus alapelveket. Ezt 2020 decemberében a hétéves költségvetés részeként fogadták el, Magyarország és Lengyelország márciusban támadta meg az Európai Bíróságon. Vera Jourová ennek kapcsán megjegyezte, az ítélet 2021 második felében születhet meg, utána pedig be lehet vetni a szankciókat, de – fűzte hozzá – nem szabad hagyni, hogy a szankciók közvetve az adott ország polgárait sújtsák. Emlékeztetett arra is, hogy Magyarország és Lengyelország ellen is elindítottak már a Lisszaboni Szerződés 7. cikkelye szerinti eljárást. Mind a két eljárás zátonyra futott, az ő rémálma pedig az, hogy hasonló sorsra jut a jogállamisági mechanizmus is.

Ami „a beteg demokráciát” illeti, Vera Jourová csak azt a fordulatot mondta ki újra, amellyel 2020 szeptemberében egyszer már aposztrofálta az Orbán-kormány Magyarországát. Kijelentése hatalmas felháborodást keltett fideszes politikai körökben, Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, jelezve, hogy felfüggeszti a kétoldalú politikai kapcsolatokat a testület alelnökével. A magyar miniszterelnök azt is szerette volna elérni, hogy Vera Jourová távozzon a hivatalából, de erreUrsula von der Leyen nemet mondott.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nemrég magyargyűlölettel vádolta az Európai Bizottság alelnökét, amiről Vera Jourová most a Spiegelnek azt mondta, ez egyáltalán nem igaz. Ő az egykori Csehszlovákiában nőtt fel, ahol Magyarország a szabadságot testesítette meg, és milyen jó lenne – reménykedett –, ha újra példát mutatna az egész világnak.