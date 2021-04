Húsvétvasárnap az amerikai Delta Airlines 74 járatot törölt, szemben versenytársai, az American öt és a United egyetlen törlésével.

Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images Hungary A Delta Airlines keskeny törzsű Boeing 757-ese leszállás közben

Ez a meglehetősen nagy számú járattörlés ráadásul minden ünnep alkalmával újra meg újra bekövetkezik. A 2020 novemberi 600 (!) után a légitársaság vezetői fogadkoztak, hogy a koronavírus miatti egyszeri esetről volt szó. Aztán karácsonykor ismét nem szállt fel több tucat járat. És húsvét még csak most kezdődött el! – kezdi beszámolóját az esetről a One mile at a time blog.

A fennakadások több ezer embert érintenek. A légitársaság szerint a gondok több okra vezethetők vissza, amelyek közül a személyzet hiányát emelték ki. A cég közleménye szerint ez alapvetően a munkavállalók által kapott oltások miatti kiesésekre és az átképzések nagy számára vezethető vissza. A fő ok azonban a fő ok egyértelműen a pilótahiány, a pilóták közül ugyanis sokan éltek a korai nyugdíjba vonulás lehetőségével, és utódaik ki- és átképzése tovább tart a tervezettnél.

Fotó: Alain Pitton / NurPhoto / Getty Images Hungary Képünk illusztráció

Emellett az új pilóták egy része nem rendelkezik a cég által bizonyos relációkban használt, keskeny törzsű gépekre vonatkozó típusengedéllyel. A helyzet általában nem jelent gondot, de az ünnepek alatti megnövekedett forgalomhoz már nem volt elég pilóta, minden szervezet esetében lépett már fel hasonló, túlterhelésből fakadó fennakadás. Amire nincs magyarázat, az az, hogy ez már harmadszor történik meg, ráadásul kiszámítható időpontban – tette hozzá a cikkíró.