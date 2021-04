Amerikai járványszakértő: a koronavírus brit variánsa a gyermekekre is veszélyesebb

A koronavírus brit változata a gyermekekre is veszélyesebb, mint a korábbiak – jelentette ki az amerikai NBC televíziónak adott vasárnapi interjújában Michael Osterholm, a Minnesotai Egyetem Fertőző Betegségek Kutatási Központjának igazgatója.

A járványügyi szakember szerint a koronavírus brit mutánsa egy vadonatúj játszma.

Valójában itt, Minnesotában látjuk ennek a változatnak egy másik aspektusát, amelyről nem sokat beszéltek, és ez az a tény, hogy nagyon könnyen megfertőzi a gyerekeket.

A szakember hozzátette, az észak-amerikai államban csaknem 750 iskola számolt be az utóbbi két hétben olyan esetről, amikor a brit variáns fertőzött meg gyereket. Arról is beszélt, hogy a vírus korábbi változatainál nem tapasztalták azt, hogy a legfiatalabbak is megfertőződnének, ahogyan azt sem, hogy súlyosan megbetegítené őket a vírus. Ezen kívül nem fertőzték tovább a társaikat sem.

Ezért egyike voltam azoknak az embereknek, akik nagyon határozottan támogatták az iskolák újranyitását. De a brit változat ezt a véleményemet teljesen megváltoztatta

– idézte az MTI a járványügyi szakember.

Michael Osterholm szerint a brit mutáció 50-100 százalékkal fertőzőbb, mint a korábbi változatok és az esetek 55 százalékában súlyos megbetegedést okozhat.

A szakember üdvözölte a Joe Biden amerikai elnök vezette adminisztráció erőfeszítéseit az átoltottság növelésére, de véleménye szerint nem kerülhető el a negyedik hullám az Egyesült Államokban.

Ezzel a véleménnyel azonban nem minden szakember ért egyet. Scott Gottlieb, az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) volt vezetője vasárnap a CBS amerikai televíziónak azt mondta, hogy

az oltásoknak köszönhetően nem valószínű, hogy egy negyedik hullám elindulna az országban.

„Úgy gondolom, hogy a lakosságban elegendő immunitás alakul ki ahhoz, hogy ne kelljen egy igazi negyedik fertőzéshullámot megtapasztalnunk" – fogalmazott Scott Gottlieb.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) adatai szerint az Egyesült Államok teljes népességének csaknem 19 százaléka megkapta az összes szükséges oltást, 32 százalékának pedig beadtak legalább egy adag koronavírus elleni vakcinát.

Andy Slavitt, a Fehér Ház vezető Covid-19 tanácsadója hétfőn bejelentette, hogy három új tömeges oltóközpontot nyitnak meg az Egyesült Államokban. Az új helyszínek Dél-Karolina, Colorado és Minnesota államokban lesznek. „Országszerte már 25 tömeges oltóközpontot hoztunk létre, ahol naponta összesen körülbelül 95 ezer oltást adnak be. Ezt a számot most tovább növeljük az új oltópontok megnyitásával" – mondta.

A szakember hozzátette: a három új helyszín mind a CDC által „magas kockázatú közösségként" meghatározott területeken található, azaz továbbra is törekednek arra, hogy minden nemzetiség hozzájusson az oltásokhoz. „Az ezeken a helyeken eddig beadott több mint 2,1 millió oltás több mint 60 százalékát faji és etnikai kisebbségek tagjai kapták meg" - hangoztatta a tanácsadó.