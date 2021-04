Kirabolták éjjel az ismert francia milliomost

Bernard Tapie-t és feleségét vasárnap hajnalban támadták meg ismeretlenek, amikor betörtek Párizs-közeli villájukba. Négyen surrantak be az alvó pár házába, majd Tapie feleségét, Dominique-ot a hajánál fogva rángatták ki az ágyból és ordítva kérdezték tőle, hogy vannak az ékszerek. Később dróttal megkötözték, és megverték őket.

A rablók egyre idegesebbek lettek, mert nem találtak semmi igazán értékeset. Miután elmentek, Tapie felesége kiszabadította magát és átrohant a szomszédokhoz, ahonnan hívta a rendőrséget. A 70 éves Dominique az arcán sérült meg, kórházba vitték. A 78 éves Bernard Tapie viszont nem engedte, hogy bevigyék, otthon maradt, és rettenetesen megviselték a történtek – ezt már az unokájuk, Rodolphe Tapie mondta a sajtónak.

A betörők végül két karórát vittek el, köztük egy Rolexet, valamint fülbevalókat, karkötőket és egy gyűrűt.

Bernard Tapie: aranyifjú, az élet császára, a francia üzleti élet fenegyereke

Tapie roppant ellentmondásos figura. Mérnöki diplomát szerzett, dolgozott tanácsadóként, majd csődbe ment cégek felvásárlásába, talpra állításába és eladásába fogott, meglehetős sikerrel. A végrehajtott átszervezések eredményeként komoly haszonra tett szert, amelynek jelentős részét divatcikk- és sportszergyártásba fektette. Többségi tulajdonosa lett az Adidasnak. Ezzel párhuzamosan bevásárolt a francia médiában, újságok mellett tévétársaságban is volt érdekeltsége, vezetett tv- és rádióműsorokat, és voltak filmszerepei is.

Idővel politikusként is feltűnt. 1992–93-ban városfejlesztési miniszter is volt. Tulajdonosa lett az Olympique Marseille focicsapatnak, amellyel megnyerték a francia bajnokságot. Viszont Tapie-t bundázással vádolták, amiért később a csapatot megfosztották a bajnoki címtől is.

Az 1990-es évek azonban már nem alakultak olyan simán Tapie számára. Egy sor perrel kellett szembenéznie, végül néhány hónapra leültették korrupció, adócsalás és vállalati pénzek hanyag kezelése miatt.

20 éves csatározás az Adidas-részesedés eladása miatt

2008-ban, miután eladta többségi tulajdonát az Adidasban, egy ellentmondásos megállapodás nyomán végül 400 millió eurót kapott. Tapie ugyanis beperelte a Crédit Lyonnais francia állami bankot, mert az szerinte alulértékelte a sportszergyártó céget az eladás során. A bíróság a javára döntött és kimondta, hogy csalás áldozata lett, ezért kapta fájdalomdíjként a hatalmas összeget. Ez sokakat felháborított, és bírálták az akkori pénzügyminisztert, Christine Lgarde-ot, amiért rábólintott az óriási kompenzációra. Lagarde helyzetét a botrány nem ingatta meg, hiszen később a Valutaalap, majd az Európai Központi Bank vezetője lett.

Az ügyben újabb fordulat jött 2015-ben, amikor egy másik bíróság úgy döntött: Tapie-nak bizony vissza kell fizetnie a 400 millió eurót, mert annak idején mégsem csapta be őt a cég értékelésénél a Crédit Lyonnais bank. Természetesen ezt az üzletember nem fogadta el, és megtámadta a bírósági döntést, a per jelenleg is tart.

(Borítókép: Bernard Tapie 2019. április 4-én. Fotó: Samuel Boivin / NurPhoto / Getty Images)