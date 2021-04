Egymilliárd dollár segélyt kér Brazília az Amazonas megmentésére

Külföldről, a többi között az Egyesült Államoktól és Norvégiától vár segítséget Brazília. A dél-amerikai ország egymilliárd dollár (305 milliárd forint) támogatást kér, amelyet az erdőirtás visszaszorítására fordítana az Amazonas térségében – írja az MTI Ricardo Salles környezetvédelmi miniszter közlésére hivatkozva.

A miniszter szerint ekkora összegből egyetlen év alatt 30-40 százalékkal tudnák csökkenteni a károkozás mértékét.

A támogatás egyharmada közvetlenül az erdőirtás elleni küzdelemre menne, a többi része pedig gazdasági fejlesztésre, amely alternatív megélhetési lehetőséget nyújtana az embereknek, hogy ne az esőerdőből húzzanak hasznot.

A károkozás megfékezéséért továbbra is a hadsereg felelne, mivel a katonákat olcsóbb finanszírozni, mint az Ibama környezetvédelmi ügynökség embereit teljes munkaidőben.

Ricardo Salles arról is beszélt, ha nem kapnak támogatást, akkor is megtesznek mindent az erdőirtás ellen, ám eddig is sok kritika érte Brazíliát azért, mert önerőből nem tudta jelentősen visszaszorítani.