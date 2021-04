A Kárpát-medence legnagyobb ételszentelését tartották Csíkszeredában

Csíkszeredában a hagyományos húsvétvasárnapi ételszentelésen a járvány elleni rendelkezések szigorú betartásával vettek részt több mint háromezren. Tavaly a járványhelyzet nem tette lehetővé az esemény megtartását, amelyet immár 20. alkalommal szerveztek meg. Idén a polgármesteri hivatal lehetővé tette, hogy a hívők ezúttal nemcsak a Szabadság téren, hanem a környező utcákban – az előírásoknak megfelelően, egymástól távolságot tartva – is várakozhattak, fonott kosarakban hozva magukkal a szentelni való ételt.

Tamás József nyugalmazott püspök az egybegyűltek előtt adott hálát azért, hogy régi keresztény szokás szerint megáldhatják az eledeleket, és utalt arra, hogy a járványhelyzet miatt sokfelé nem ünnepelhetnek úgy, mint Csíkszeredában. A püspök emlékeztett a több mint egy éve tartó járványra, amely miatt mostanában nagyon rászorulunk Jézus bátorítására. Fohászkodásában azt mondta:

Adja a feltámadt Úr, hogy mielőbb véget érjen mindez, és eljöjjön mindannyiunk számára a szabadulás ideje.

Ahogy az a szekelyhon.ro videóján is látszik, az emberek fegyelmezetten várták, amíg a liturgián részt vevő papok – kilométereket gyalogolva a sorok között – megáldották a kosarakban hozott ételeket. Aztán a családok a szentelt ételeket együtt fogyasztják a feltámadás reggelén. Az áldást követően, az esemény végén a résztvevők elénekelték a magyar és a székely himnuszt.

A rendezvényen ott volt Barabási Albert László csíkkarcfalvi születésű fizikus, hálózatkutató is, aki a Maszol kérdésére elmondta:

Nagyon örülök, hogy mászunk ki lassan a pandémiából, hogy édesanyám kaphatott vakcinát, és van egy kis fellélegzés a levegőben. A húsvét ennél szebb nem is lehetne.

Elismeréssel írt a román sajtó a csíkszeredai egyházi eseményről

A Libertatea például azt emelte ki, hogy a hívek milyen fegyelmezetten gyűltek össze, sorakoztak fel a húsvétvasárnapi eseményre. Több román lap, illetve internetes portál is közölt képgalériát a csíkszeredai rendezvényről, bemutatva, miként tartják be példásan a járványügyi előírásokat, és megemlítik azt is, hogy Hargita megyében az egyik legalacsonyabb a fertőzöttségi arány Romániában.

A járványügyi szabályokat szigorúan betartó, fegyelmezett csíkszeredai ételszentelést pozitív példaként említette nyilatkozatában a román egészségügyi miniszter is. Vlad Voiculescu azt mondta:

Meghatottak a csíkszeredai képek, a húsvétot ünneplő hívekkel, akik egyben a felelősségtudatukat és szolidaritásukat is kinyilvánították. Gratulálok a szervezőknek és a résztvevőknek!

(Borítókép: Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén 2021. április 4-én. Fotó: Veres Nándor / MTI)