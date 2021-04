Beoltották Aleksandar Vučićot

Kedden a Sinopharm koronavírus elleni vakcinájával beoltották Aleksandar Vučić szerb elnököt. Az oltást a szerb közmédia is közvetítette, valamint az államfő az Insagramon is megosztott egy erről készült videót:

Megkaptam az oltást, nagyszerűen érzem magam

– mondta a videóban a szerb államfő, majd megköszönte az egészségügyi dolgozóknak és a „kínai testvéreknek”, hogy lehetővé tették ezt.

Szerbiában a Pfizer és az AstraZeneca oltóanyaga mellett a Szputnyik V-tel, illetve a kínai Sinovac- és Sinopharm-vakcinákkal is oltanak. A 7 milliós lakosságú országban eddig – az Our World in Data adatai szerint – 2,6 millió dózist sikerült beadniuk.

Az újabb regisztrációk azonban lassan érkeznek, így hamarosan már nem lesz kit oltaniuk a szerbeknek. Emiatt az előző hónapban az oltásra való regisztrációt már a Szerbiába érkező külföldiek számára is lehetővé tették.