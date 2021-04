Felszált az első olyan repülőjárat, amelyen mindenki be volt oltva

A Qatar Airways Dohába tartó járata volt az első a világon, amelyen bizonyítottan mindenki be volt oltva a koronavírus elleni vakcinával.

A járaton a személyzet és az utasok, sőt még a check-int végző munkatársak be voltak oltva.

Akbar Al Baker, a Qatar Airways ügyvezető igazgatója szerint a teljesen átoltott járat szimbolikus jelentőséggel bír az idegenforgalom jövője szempontjából.

Azt is elmondta, hogy a Qatar Airways munkatársait soron kívül oltották be. A helyi kormányzat jelenleg is naponta 1000 dózist biztosít számukra ehhez, mivel az idegenforgalom rendkívül fontos a nemzetgazdaság szempontjából – közölte.