Már hét amerikai egyetemen kötelezővé tették a koronavírus elleni oltást

Már hét amerikai egyetemen bejelentették, hogy az őszi félévtől kezdve kötelező teszi a koronavírus elleni védőoltást a hallgatók számára – írja az Independent.



A lap szerint a Brown Egyetem dékánja nemrég jelentette be az intézkedést.

Ez a helyes döntés, a vakcinák visszaadják az életünket

– kommentálta.

A Brown Egyetem mellett hat másik intézmény is hasonló döntést hozott már.

Ennek értelmében a szemeszter elején a diákoknak be kell majd mutatniuk az oltási igazolványukat, és csak azokat kaphatnak ez alól kivételt, akiknek az egészségügyi helyzete vagy a vallási meggyőződése nem teszi lehetővé azt, hogy beoltsák őket.

A fejlemények azért is érdekesek, mert az amerikai kormányzati vezetők eközben inkább arra törekednek, hogy az oltást ne tegyék kötelezővé az emberek számára. Dr. Anthony Fauci egészségügyi főtanácsadó hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a központi kormányzat vélhetően nem is fogja kötelezővé tenni az oltást,

de a vállalkozások, intézmények esetében nem zárta ki ennek lehetőségét.

Az amerikai egyetemek emellett helyzete abból a szempontból is egyedülálló, hogy ők már korábban is kötelezővé tehettek bizonyos oltásokat a hallgatóik számára. Így az, ha a koronavírus elleni oltás esetében is így járnak el, nem lesz annyira szokatlan, mint más országokban.