Másfél héten belül minden amerikai felnőttnek elérhetővé teszik a vakcinát

Két héttel az eredetileg kitűzött május 1-jei határidő előtt, már április 19-re elérhetővé teszik az oltást minden felnőtt számára az Egyesült Államokban – jelentette be Joe Biden amerikai elnök.

Ez azt jelenti, hogy kivétel nélkül minden 18. életévét betöltött amerikai jogosulttá válik arra, hogy regisztráljon és megkapja az oltását.

Az új határidőnek a jogosultság bővítésére nem lesz nehéz megfelelni, lévén, hogy több állam is elkezdte a 16 éven felüliek oltását. Az Egyesült Államokban használt három vakcina (Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson) közül a Pfizeré az, amelyikkel a 16 éven felülieket is lehet oltani. Az amerikai gyógyszergyártó ráadásul nemrég jelentette be, hogy a 12-15 éves korosztály esetében is biztonságos az oltóanyaga.

Biden közölte azt is, hogy

immár több mint 150 millió dózist (pontosabban több mint 168 millió adagot) adtak be, ebből több mint 62 millióan pedig az összes szükséges dózist megkapták a mintegy 328 milliós Egyesült Államokban.

Ez az arány messze megelőzi a legtöbb országot.

Ugyanakkor 100 főre jutó napi oltásokat tekinteve Magyarország a húsvéti hétvégén maga mögé utasította az Egyesült Államokat, de Málta és Uruguay megelőzi – derül ki az Our World in Data adataiból.

Mindazonáltal az Egyesült Államok jóval nagyobb lakossággal bír, ehhez mérten napi szinten sokkal több oltást adnak be. Biden beszélt arról is, hogy az oltóanyagkészletek biztosításával, az oltás beadására alkalmas emberek mozgósításával és oltóközpontok létrehozásával sikerült elérniük, hogy

naponta átlagosan 3 millió amerikait oltanak be.

Hetente több mint 20 millió oltás. Csak szombaton több mint 4 millió vakcinát adtak be – idézi az amerikai elnököt az MTI.

Biden azonban figyelmeztetett: még mindig élet-halál harcot vívnak a járvánnyal, és akik kétkomponensű oltóanyagot kaptak, azoknál hetek telhetnek el a második oltás megszerzéséig, ami után kialakul a teljes védettség.

Problémát jelent az is, hogy a koronavírus különböző variánsai terjednek, így növekedő tendenciát mutatnak a fertőzöttségi adatok, a fiatalok körében is emelkednek az esetszámok. Vélhetően ezért is indokolt, hogy minél hamarabb levigyék a korhatárt.

A New York Times is megjegyezte, hogy a vakcinálás versenyt fut a variánsokkal, de egyelőre úgy tűnik, az oltóanyagok állnak nyerésre.

Jen Psaki fehér házi szóvivő pedig rávilágított: csak azért, mert április 19-re minden felnőtt megkaphatja az oltást, nem azt jelenti, hogy meg is fogják kapni. Május végéig ugyanis nem lesz elegendő vakcina a felnőtt lakosság beoltásához, így a fiatal felnőttek egyelőre annyit tehetnek, hogy regisztrálnak, és kivárják a sorukat.

Jóllehet, ez is változhat. Biden ugyanis keddi bejelentését megelőzően arról beszélt, hogy viszonylag hamar, minden felnőttkorú lakos

csak úgy megjelenhet az oltóközpontoknál, és megkaphatja a vakcinát".

A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol eddig 30 845 912 fertőzöttet és 556 509 halálos áldozatot regisztráltak.

Joe Biden azt a célt tűzte ki, hogy hivatalba lépésének 100. napjára 200 millió embert oltanak be. Ezt a jelenlegi számok és oltási ütem mellett április 30-ra ezt el is érik.