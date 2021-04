Kína már a hörcsögök petefészkéből is gyárt vakcinát

Kínában már 65 millió embert beoltottak legalább egyszer koronavírus ellen, ez a jó hír. A kevésbé jó, hogy ez a világ legnépesebb országa 1,4 milliárdos lakosságának mindössze a 4,5 százaléka. Viszont már az ötödik vakcinájukat is kifejlesztették, ez utóbbit hörcsög petefészkéből. És a kormány ígéri, hogy legkorábban 2021 végére, legkésőbb 2022 közepére legalább 900 millió kínait beoltanak. Az meg már maga a nyájimmunitás.

Mindezt Kao Fu, a Kínai Járványvédelmi Központ igazgatója közölte. Annak az országnak az illetékese, ahová csak olyan külföldieket engednek be, akik kínai gyártmányú vakcinával vannak beoltva.

Nos, ebből a kínai fejlesztésű ellenszerből a múlt héten mutatták be immár az ötödiket. Amit – és ezt szintén a képzett virológus, Kao Fu jelentette be, aki nemcsak a járványvédelmi központnak (CDC), hanem a Kínai Tudományos Akadémia Mikrobiológiai intézetének is a vezetője – olyan sejtekből állítanak elő, amelyeket hörcsögök petefészkéből nyernek ki.

Az élettani magyarázat kissé bonyolult, nem is bocsátkoznánk a részletezésébe, de a lényeg a következő: ez a hörcsögök – közelebbről kínai hörcsögök – petefészkéből nyert vakcina nem egyszeri, nem is kétszeri, hanem háromszori beoltást igényel, és a három beoltás között egy-egy hónapnak kell eltelnie – írja az El Mundo a New York Times cikkére hivatkozva.

Hogy az oltás hány százalékos védettséget garantál, arról nem szól a kínai hatóságok közleménye, arról viszont említés történik, hogy a tesztelés harmadik fázisán is túl vannak; Kínában, Ecuadorban, Indonéziában, Pakisztánban és Üzbegisztánban 29 000 önkéntesen próbálták ki a szert kielégítő eredménnyel. Utóbbi országban március elseje óta már engedélyezték is a használatát. A tesztek első és második fázisában semmilyen negatív mellékhatást nem tapasztaltak, és a szer ugyanolyan intenzív antitestképződést idézett elő, mint a többi, már elfogadott vakcina esetében.

A CHO – ez a kínai, hörcsög petefészkéből előállított vakcina neve – nem igényel magas szintű laboratóriumi körülményeket, a gyártása egyszerű, megbízható és stabil, gyorsan tömegesíthető, Kínában és külföldön is nagy mennyiségben, könnyen előállítható, egyszerűen tárolható és szállítható, egyszóval kimondottan olcsó

– áll a kínai hatóságok közleményében.

A gond csak az, hogy eddig még egyetlen tudományos folyóiratban sem jelent meg elemzés vagy publikáció a CHO-ról, és ez kétségeket ébreszthet a potenciális vásárlókban.

Az eddigi négy kínai vakcinából kettőt az állami tulajdonban lévő Sinopharm gyárt, egyet a Sinovac nevű pekingi magánvállalkozás, egyet pedig a CanSino Biologics nevű cég, együttműködésben a hadsereggel.

2021 elejétől – mivel a hatalmas országban szemmel láthatóan megfékezték a koronavírus terjedését – Kína elsősorban az oltóanyagok exportjára fókuszál, célzottan a fejlődő országokba. Eddig már 45 országnak ígért összesen félmilliárd adagot.

Az Associated Press jelentése szerint Kína hatalmas gyártókapacitással rendelkezik, csak ebben az évben 2,6 milliárd dózist állít elő.

Ez azt jelenti, hogy a Föld lakosságának jelentős részét az öt közül valamelyik kínai vakcinával fogják beoltani.

Hszi Csin-ping elnök szerint a Sinopharm évi hárommilliárd dózis előállítására lesz képes hamarosan, a Sinovac és a CanSino pedig kétmilliárd, illetve 500 millió adagéra.

Nem vitás, hogy Kína már most a világ vezető vakcina-nagyhatalma.

(Borítókép: Dolgozó egy gyárban, amely koronavírus vakcina előállítására épült 2020. szeptember 24-én, Pekingben. Fotó: WANG ZHAO / AFP)