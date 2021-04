Magyarország élre tört az oltásban, de nincs ok az örömre

Az Európai Unióban Magyarország a második tagállam, amely lakosságának több mint 25 százalékát legalább egy dózis ellenanyaggal beoltotta már. Ezzel a kormány igazolhatja vakcinastratégiájának sikerét, különösen a többi ország statisztikájának tükrében. És bár a közös uniós fellépés egyre nyilvánvalóbban csak papíron létezett, a magyar kormány öröme sem lehet felhőtlen, ugyanis a halálozási adatokban is listavezetővé váltunk.

A járványkezelés eredményessége nem csak a 2022-es parlamenti választásokon, de még az azt követő években is kiemelkedő téma lesz, egy dolog azonban már most biztos:a vakcinastratégiát eltalálta a kormány. A diverzifikált, keleti és európai forrásokra egyaránt támaszkodó oltóanyag-beszerzésnek köszönhetően az uniós statisztikákban Magyarország a második legjobban átoltott tagállam, s eddig csak Máltának sikerült átlépnie a 25 százalékos átoltottságot.

Az uniós tagállamok hetente kétszer szolgáltatnak járványügyi adatokat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak, a szervezet adatbázisából pedig jól látszik: nincs közös, eredményes uniós oltási stratégia. Szélsőséges különbségek vannak ugyanis az egyes tagállamok között.

A sereghajtó Lettországban még csak a lakosság 6,7 százaléka kapta meg a vakcinák első dózisát, ami komoly különbség Máltához (29,9 százalék) és Magyarországhoz (25,5 százalék) képest.

Egységes viszont a középmezőny, a legtöbb országban jelenleg 14 és 15 százalék közötti az átoltottság.

Tagállamok Beadott első vakcina Teljes oltottság Összesen beadott vakcina Lettország 6,7% 1,4% 126 227 Bulgária 7,0% 1,7% 502 080 Horvátország 11,4% 2,6% 473 571 Liechtenstein 11,7% 5,4% 5456 Hollandia 12,0% 4,9% 2 378 552 Görögország 12,3% 6,8% 1 697 663 Románia 12,4% 6,2% 2 918 832 Németország 12,9% 5,6% 12 818 485 Szlovénia 13,4% 6,5% 342 421 Spanyolország 13,6% 7,0% 8 017 573 Svédország 13,6% 5,9% 1 587 632 Olaszország 13,9% 6,3% 10 158 963 Csehország 14,0% 6,3% 1 768 940 Norvégia 14,0% 6,2% 859 472 Luxembourg 14,4% 4,4% 95 657 Lengyelország 14,6% 6,6% 6 588 251 Belgium 14,6% 5,7% 1 868 440 Dánia 14,8% 7,9% 1 060 372 Litvánia 14,8% 6,6% 489 236 Portugália 15,2% 6,4% 1 852 304 Ciprus 15,3% 6,1% 154 119 Szlovákia 15,7% 5,9% 958 434 Izland 16,0% 7.,3% 66 083 Franciaország 16,2% 5,4% 11 386 807 Írország 16,4% 6,5% 861 431 Ausztria 17,2% 6,6% 1 748 967 Finnország 18,8% 2,0% 931 779 Észtország 19,0% 5,9% 266 941 Magyarország 25,5% 9,8% 2 843 364 Málta 29,9% 12,1% 181 602

A legtöbb vakcinát Németországban adták be, ott közel 13 millió dózist oltottak. A második helyen Franciaország áll 11 millió 386 ezer dózissal, a harmadik pedig Olaszország 10 millió 158 ezer adaggal. Az Európai Unióban, illetve az Európai Gazdasági Térség harminc országában egyébként eddig összesen közel 94 millió 115 ezer adagot osztottak szét, s eddig több mint 75 millió dózist oltottak be.

Ez a statisztika azonban a magyar kormány retorikáját támasztja alá, mely szerint az Európai Bizottság elhibázta vakcinabeszerzési programját. A brüsszeli testület márciusi célszámát ugyanis nem érte el a közös oltási program, keddi cikkében az EU Observer arra hívja fel a figyelmet, hogy eredetileg a 80 év felettiek, illetve az egészségügyi dolgozók 80 százalékát kellett volna uniós szinten beoltani. Múlt hét pénteki adatokra hivatkozva a brüsszeli hírportál azt írja, hogy a 80 év felettiek 57 százaléka kapta meg az első oltását, az egészségügyi dolgozók esetében ez a szám 63 százalék. A cikk szerint egyébként az Európai Unió június végéig érheti el az 55 százalékos átoltottságot, egyben felhívja a figyelmet arra, hogy

várhatóan szélsőséges eltérések lesznek az egyes tagállamok között.

Magyarország egy másik, sajnálatos járványügyi összeállításban is listavezető. A The Spectator brit konzervatív magazin szintén létrehozott egy adatbázist, ebben többek között az európai országok halálozási statisztikáit is nyomon követik. A hétfőn közölt diagram szerint a vizsgált huszonnyolc európai államból Magyarország a múlt héten az első helyre lépett, egymillió magyar lakosból ugyanis 183 ember vesztette életét. Magyarország ráadásul toronymagasan vezet: a második helyen Bulgária következik, ahol egymillió lakosra 126 haláleset jut.

Ország Egymillió főre jutó halálozások száma Dánia 3 Norvégia 3 Egyesült Királyság 4 Portugália 4 Finnország 4 Ciprus 9 Svédország 10 Írország 10 Hollandia 11 Németország 12 Spanyolország 12 Litvánia 20 Ausztria 23 Belgium 24 Lettország 27 Franciaország 28 Szlovénia 28 Horvátország 42 Szerbia 45 Olaszország 49 Görögország 49 Románia 50 Észtország 54 Lengyelország 81 Csehország 95 Szlovákia 101 Bulgária 126 Magyarország 183

(Borítókép: Felirat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltópont előtt 2021. április 1-jén. Fotó: Vajda János / MTI)