Újraütemezték az AstraZeneca miatt az oltást Olaszországban

Újraütemezik az országos oltási programot Olaszországban, miután az AstraZeneva gyógyszergyártó cég koronavírus elleni vakcinájának alkalmazását hatvan év felett ajánlotta az Olasz Gyógyszerügynökség (Aifa) elnöke, Giorgio Palu. Az olasz egészségügyi hatóságok ugyanakkor továbbra is 18 évtől engedélyezik a vakcina használatát. Eddig a hatvan év alattiaknak is beadták, valamint a hetven és nyolcvan éves korosztály oltására is használták – közölte az MTI.

Az Aifa azután fogalmazta meg ajánlását, hogy szerdán az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) azt közölte, hogy van kapcsolat a vérrögképződés és az oltóanyag között. Az AstraZenecával eddig 2,2 millió olaszt oltottak be, 600 ezren pedig a második adagot is megkapták. Giorgio Palu kiemelte: akik az első dózist megkapták belőle, a második dózist is ebből fogják kapni.

Eddig több mint 8 millió olaszt oltottak be, 3,6 millión a második adagot is megkapták. Az Aifa elnöke információi szerint június végéig 17 millió adag Pfizer-BioNTech-védőoltást várnak Olaszországba, valamint legalább 7 millió dózis Johnson&Johnsont.

Az Aifa elnöke szerint lassan halad az oltás. A nyolcvan év felettieknek mindössze csak tíz százaléka van beoltva. Az olasz többpárti kormány miniszterei óvatos nyitást szorgalmaznak, legkorábbra június 2-át jelölték meg az újranyitás lehetséges dátumának, de ha kedvezőek a járvány adatok, akár április második felében oldhatnak a korlátozásokon.