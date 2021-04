Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy bezárják Franciaország közszolgálati elit egyetemét, az École Nationale d’Administration (ENA) intézményét – ahol egyébként ő maga is szerezte a diplomáját.

A strasbourgi székhelyű elit egyetemet Charles de Gaulle alapította 1945-ben azzal a céllal, hogy egy, a francia közigazgatás jövőbeli vezető rétegét képző, a nemzetet összefogó felsőoktatási intézményt hozzon létre.

Az elmúlt 76 évben az ENA azzá vált Franciaországnak, mint a Yale vagy a Harvard az Egyesült Államoknak, valamint Oxford az angoloknak.

Az évente mindössze 80 diplomást adó egyetem az Ötödik Köztársaság elnökeinek a felét adta, a 22 miniszterelnökből 8 járt az ENA-ra, emellett jelenleg a Francia Központi Bankot, a pénzügyminisztériumot, a Republikánus Pártot, a titkosszolgálatot és az állami vasutat is olyan ember vezeti, aki ezen az egyetemen végzett.

Az elit intézménnyel kapcsolatos változások azonban már 2004-ben is fölmerültek.

A diplomaosztó után a végzett hallgatók egy 20 oldalas jelentést nyújtottak át a vezetésnek „A reform sürgőssége” címmel – az aláírók között szerepelt Emmanuel Macron neve is.

Macron 2017 óta tölti be hivatalát, azonban neoliberális gazdaságpolitikájának köszönhetően már 2018 végén szembekerült a társadalom egy jelentős részével, ami a sárga mellényes tüntetésekben is megmutatkozott. Ennek hatására a francia elnök 2019-ben meghirdette a nagy nemzeti vitát. Macron rájött arra, hogy az elitellenes tömeg haragját azzal tudja tompítani, ha populista intézkedéseket hoz. Ilyen volt az is, amikor korábban bejelentette, hogy kilátásba helyezi az ENA megszüntetését.

A mostani elnöki döntéssel tehát végleg bezárja kapuit a strasbourgi intézmény, ez pedig az Economist cikke szerint Macron részéről egy „saját magát meghazudtoló, populista gesztus”.