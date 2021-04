Istenként tisztelik Fülöp herceget, nem tudni, mi lesz velük

Nagy becsben tartották a csendes-óceáni ország, Vanuatu egyik szigetén a pénteken meghalt Fülöp herceget, akit istenként tiszteltek Tanna szigetén, egészen pontosan azt gondolják, hogy egy őszi hegyi lélek sápadt bőrű fia Fülöp – írja a Telex a Guardian cikke alapján.

Ugyanitt John Frumot is istenként tisztelik, aki azt ígérte az ott élőknek, hogy egy nap minden fehér bőrű ember elhagyja majd őket, és rengeteg ajándékot hagynak majd hátra, viszont ehhez nemet kell mondaniuk a nyugati civilizáció adta dolgokra, így a pénzre, a nyugati oktatásra, vagy éppen a kereszténységre.

Pontosan nem lehet tudni, hogy mihez köthető Fülöp herceg isteni eredete, de van egy falu – Yaohnanen –, ahol úgy hitték, hogy John Frum és Fülöp herceg testvérek.

A 444 megemlíti Ricky Gervais utazós műsorát is, ebben az egyik faluban arról beszéltek a lakosok, hogy „bár furcsa isten ez a Fülöp, de legalább létezik”, sőt, vele még levelezni is lehet, mások meg inkább olyanokat imádnak, akiket soha nem is láthatnak.

Károly herceg egyébként volt is Vanatuban még 2018-ban. Korábban már beszéltek a sziget lakóival foglalkozó antropológusok arról, hogy mi lesz, ha Fülöp herceg meghal. Ez alapján Tannán gondosan eltervezett ceremóniával készültek a herceg halálára. Hitrendszerük szerint a „gyász erős lesz, de a herceg szelleme vissza fog térni Tannára”.