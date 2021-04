Az ígéri a görög kormány, hogy gyorsan felderítik az újságíró-gyilkosságot

Jórgosz Karaivaz bűnügyi újságíró meggyilkolásának mielőbbi felderítését ígérte az athéni kormány szombaton.

– mondta Mihalisz Kriszokojdisz görög polgári védelmi miniszter az ERT görög állami tévécsatornának.

A tárcavezető hozzátette: találkozott Kiriakosz Micotakisz görög kormányfővel, aki az eset sürgős felderítését kérte.

Eközben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elítélte a gyilkosságot, „megvetendő, gyáva tettnek” nevezve azt. A Twitteren azt írta: Európa kiáll a szabadságjogokért, amelyek közül a sajtó szabadsága az egyik legszentebb.

Murdering a journalist is a despicable, cowardly act.



Europe stands for freedom. And freedom of press may be the most sacred of all. Journalists must be able to work safely.



My thoughts are with the family of George Karaivaz. I hope the criminals are soon brought to justice.