Pozsony kontra Szputnyik vakcina: Matovič minisztere választott rossz laboratóriumot

Igor Matovič exkormányfő és pénzügyminiszter csúnyán bírálta az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatalt (ŠUKL), amiért nem akkreditált, pontosabban OMCL-tanúsítvánnyal nem rendelkező laboratóriumban vizsgáltatta be az orosz vakcinát. Azt viszont nem árulta el, hogy az erre vonatkozó kérvényt még saját egészségügyi minisztere, Marek Krajčí nyújtotta be – szemlézte az SME cikkét a parameter.sk, amely látta is ezt a kérvényt.

Közben nemcsak a ŠÚKL, hanem a brazil ellenőrök is állítják, a vakcina nem egyezik meg azzal, mint amit a brit Lancet szaklap vizsgált, majd értékelt pozitívan.

Emellett a szlovák gyógyszerellenőrök azt is állították, a Szputnyik gyártója nem küldte el az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatalnak a szükséges adatok 80 százalékát.

Az oroszok erre visszakérték a Szlovákiával kötött titkos szerződés alapján küldött 200 ezres vakcinamennyiséget, éppen arra hivatkozva, hogy azt nem egy akkreditált laboratóriumban vizsgálták, megszegve ezzel a külügyminisztériummal kötött szerződést. Az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) állítása szerint azonban senki nem figyelmeztette őket, hogy a Szputnyik V Szlovák Tudományos Akadémián való tesztelésével megsértik az oroszokkal kötött szerződést. Ráadásul nem is ismerik az említett szerződés részleteit, mivel a tárca szerint az titkos, és nem bocsátotta rendelkezésükre azt.

Matovič végül Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel és Orbán Viktor miniszterelnökkel egyeztetve bejelentette, hogy Magyarországon vizsgálják ki Szlovákia orosz vakcináit.