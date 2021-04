Nem egyszerű az öröklés kérdése Fülöp herceg halála után

Nem egyértelmű, hogy ki fogja örökölni Fülöp herceg címeit halála után – írja a Cosmopolitan.

Fülöp az Edinburgh hercege címet birtokolta, amelyet 1947-ben külön az ő részére hoztak létre akkor, amikor elvette Erzsébetet. Halála után azonban egyelőre még kérdéses, hogy ezt és a többi címét ki fogja megörökölni tőle.

Az öröklés rendjét figyelembe véve elméletileg a legidősebb fia, Károly lépett a helyébe Edinburgh hercegeként. Mivel a trónörökös már most is a walesi és cornwalli herceg cím birtokosa, ezek mellett valószínűtlennek tűnik, hogy egy harmadik hercegi címet is kapna. Idősebbik öccse, András pedig ugyancsak yorki herceg már.

a brit lapok szerint az edinburghi hercegi cím Fülöp és Erzsébet legfiatalabb gyermekére, eduárdra szállhat majd.

Ő ugyanis egyelőre még „csak" Wessex grófja – ez két fokozattal áll a hercegi cím alatt –, ami mellett inkább elfér a hercegi cím.

Épp ezért a brit lapok arra számítanak, hogy a királynő Károly herceg helyett Eduárdnak fogja átadni az Edinburgh hercege címet.

Azt továbbra sem tudni, hogy Fülöp két másik címét – az elhunyt herceg Greenwich bárója és Merioneth grófja is volt – ki fogja örökölni. Elméletileg ezek is Károly herceget illetnék, és nem elképzelhetetlen, hogy valóban ő is fogja megkapni ezeket.

A stylecaster.com írt arról, hogy Fülöp hercegnek emellett jelentős magánvagyona volt, ugyanis évente megközelítőleg 400 000 fontnyi járadékban részesült az úgynevezett Sovereign Grant Act révén. Továbbá saját bevételei is voltak, néhány magánbirtok, illetve érdekeltség révén.

Vagyonát várhatóan Erzsébet királynő és gyermekei közösen öröklik majd.

A Celebrity Net Worth becslése szerint a herceg érdekeltségei halálakor megközelítőleg mintegy 24 millió fontot érhettek.