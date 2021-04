Vasárnap is oltottak Belgium néhány térségében

Belgium északi, Flandria nevű régiójában, valamint Brüsszelben vasárnaptól a hét minden napján folytatják a lakosság koronavírus elleni beoltását, az országban az új fertőzöttek száma jelentős csökkenést mutat, a kórházban ápoltak és az intenzív ellátásra szorulók számra azonban továbbra is emelkedik – közölte a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap vasárnap.

A beszámoló szerint az ország flamand nyelvű régiójában három oltóközpont is elérhetővé vált a lakosság számára a hét minden napján.

Az országrész keleti, középső és nyugati felében vasárnap is működő oltóközpontok egy nap alatt mintegy háromezer ember beoltására képesek. Azt is közölték, hogy a jövő hétvégétől további négy oltóközpont is nyitva marad vasárnaponként, így mintegy további 6500 dózist is beadhatnak majd a hét utolsó napján.

Vasárnaptól az ország fővárosában, Brüsszelben is működik egy oltóközpont, amely a rendelkezésre álló oltóanyagok mennyisége függvényében fogadja az embereket. A nap folyamán eddig 600 ember kaphatta meg a koronavírus elleni oltást Brüsszelben.

Hozzátették: Vallóniában, az ország déli, francia nyelvű régiójában egyelőre nincs szándék egyetlen oltóközpont vasárnapi nyitva tartására sem, amit az illetékesek a rendelkezésre álló vakcina elégtelen mennyiségével magyaráztak.

A belga közegészségügyi hatóság vasárnapi tájékoztatása szerint a koronavírussal újonnan megfertőzöttek napi átlagos száma 3599-re csökkent, ami 21 százalékkal marad el az egy hete közölt adatoktól.

A többi járványügyi mutató emelkedik Belgiumban, ahol jelenleg 3027 embert ápolnak kórházakban, míg számuk a hét elején még csak 2921 volt. Intenzív ellátásban a hét elején közölt 832 helyett vasárnap 905 beteg részesült. A vírusfertőzés szövődményeiben átlagosan 42,7 ember halt meg naponta, ami 49,5 százalékos emelkedés heti viszonylatban.

Megjelenése óta 922 487 ember esetében mutatták ki a SARS-CoV-2 koronavírust, és 23 428-an haltak meg a Covid-19 betegség szövődményeiben Belgiumban.

Beszámoltak arról is, hogy a vasárnapi adatok szerint Belgiumban eddig 1 779 410 ember kapta meg a koronavírus elleni oltás első adagját, ami a belga felnőtt lakosság 19,4 százaléka. A második dózist 615 866 embernek adták be, ami a lakosság 6,7 százalékának felel meg. Ezzel a 18 éven felüliek közel 7 százaléka rendelkezik védettséggel a koronavírus-fertőzéssel szemben Belgiumban.