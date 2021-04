Német és norvég kutatók: van kapcsolat az AstraZeneca és a trombózis közt

Német és norvég kutatók is arra a következtetésre jutottak, hogy van összefüggés az AstraZenecával való oltás és a trombózisos esetek közt – írja a TrialSiteNews. A német Institut für Transfusionsmedizin und Immunologie (ITI) nevű tudományos intézmény kutatói a New England Journal of Medicine (NEJM) nevű tudományos szaklapban tették közzé vizsgálatuk eredményét.

A tudósok a trombózist elszenvedő páciensek vérképét vizsgálva arra jutottak, hogy

az astrazeneca-oltás által kiváltott immunválasz – ritka esetekben – valóban okozhat vérrögképződést.

A szakértők javaslatot tettek a jelenség hivatalos elnevezésére is: lényegében „oltás által kiváltott immuntrombocitopéniának" (vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia – VITT) neveznék.

A német kutatók összesen 11. páciens vérképét vizsgálták meg, akik közt 2 férfi és 9 nő volt. Életkoruk 22 és 49 év közé esett, átlagéletkoruk pedig 36 év volt. A trombózist az oltás után ötödik és tizenhatodik nap közt szenvedték el, közülük hatan el is hunytak a vérrögképződés miatt.

Norvég kutatók hasonló eredményre jutottak egy másik vizsgálatban. Az Oslói Egyetemi Kórház tudósai öt páciens – 4 nő és 1 férfi – vérképét vizsgálták, akik az oltás után hetedik és tizedik nap közt szenvedtek el trombózist. Az ő életkoruk 32 és 54 év közé esett, közülük hárman haltak meg a vérrögképződés miatt.

Elemzésük alapján a norvég tudósok is azt állítják, hogy vélhetően az oltás által kiváltott immunválasz vezetett a vérrögképződéshez. „A VITT egy olyan ritka, új jelenség, ami szörnyű következményekkel járhat egészséges fiatal felnőttek számára, ezért az ő esetükben érdemes alaposan megvizsgálni az oltással járó kockázatot és hasznot" – írták.

Hozzátették emellett azt is, hogy a jelenség szerintük gyakoribb lehet annál, mint ahogy azt a korábbi tudományos kutatások állították.