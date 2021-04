Villámgyorsan megunták a britek a Fülöp herceg haláláról szóló híreket

Nincsenek túlságosan elragadtatva a britek attól, hogy Fülöp herceg haláláról és temetéséről szóló hírek uralják a BBC műsorait. A tévénézők körében főleg az vágta ki a biztosítékot, hogy a BBC One és a BBC Two kisöpörte a péntek esti sávját, aminek áldozatul esett az EastEnders sorozat aktuális epizódja, egy kertészműsor, a Gardeners’ World új része, de törölte a Masterchef szakácsverseny döntőjét is.

A döntés mindkét televíziócsatorna nézettségére katasztrofális hatást gyakorolt. A BBC One nézettsége hat százalékkal esett vissza, a BBC Two a nézői kétharmadát veszítette el. A BBC Four minden műsorát törölte, adás helyett csak egy feliratot lehet látni, hogy mindenki kapcsoljon a BBC One-ra. A brit közszolgálati adó döntései annyira kivágta a biztosítékot a tévénézők között, hogy a panaszáradatnak önálló oldalt hoztak létre.

Eközben a BBC honlapján péntek este nem is Fülöp herceg, hanem a világhírű amerikai rapper, DMX halála lett olvasottabb hír.