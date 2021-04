Bajba kerülhet az AstraZeneca amiatt, hogy nem szállítanak elég vakcinát

Egyre nagyobb a feszültség az Európai Unió és az AstraZeneca közt amiatt, hogy a cég csak a szerződésekben előírt mennyiség negyedét tudta leszállítani a koronavírus elleni oltóanyagából 2021 első negyedévében.

Az olasz Corriere della Sera vasárnap azt állította, hogy az AstraZeneca a megadott 20 napos határidőn belül sem reagált az Európai Bizottságnak az ezzel kapcsolatos megkeresésére.

Az AstraZenecának március végéig 120 millió dózist kellett volna leszállítani. Ehelyett ennek – a Corriere della Sera szerint – csak a negyedét, 30,12 milliót dózisnyi oltóanyagot sikerült átadniuk. Eközben a cég áprilisban is felére csökkentette a leszállítandó vakcinák ígért mennyiségét.

A Reuters szerint az AstraZeneca nemrég arról számolt be, hogy „pozitív hangulatban” egyeztettek az uniós szervvel a múlt héten, valamint közölték azt is, hogy a megkeresésre is időben reagáltak. Az Európai Bizottság szóvivője ugyanakkor vasárnap úgy nyilatkozott, hogy még sokat kell dolgozniuk a probléma megoldásán, de valóban zajlanak az egyeztetések.

A mulasztások miatt az Európai Bizottság mellett már néhány uniós kormány képviselője is felszólalt az AstraZenecával szemben.

Nem tartották magukat ahhoz, amit megígértek, és ezáltal jóformán semmibe vettek minket, európaiakat

– mondta például vasárnap Clement Beaune, Franciaország európai ügyekért felelős minisztere.

Hozzátette: ha a cégnek nem sikerül növelni a leszállított vakcinák mennyiségét, akkor a bíróságon lépnek fel ellenük.

(Borítókép: Az AstraZeneca koronavírus elleni vakcináinak újabb szállítmánya a Heves Megyei Kormányhivatal épületében, Egerben 2021. február 15-én. Fotó: Komka Péter / MTI)