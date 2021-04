Betiltja a belföldi légi közlekedést Franciaország

Betiltja a belföldi rövid távú légi közlekedést Franciaország ott, ahol elérhető a gyors vasúti közlekedés − írja az Euronews. A francia parlament alsóháza hétvégén szavazta meg az erre vonatkozó előterjesztést.

A szabályozás azután lép életbe, ha a Szenátus is elfogadja azt. Így megszűnnének azok a légi járatok, ahova két és fél óra alatt vonattal is el lehet jutni. A változások nem érintenék az átszállásos légi járatokat. A változtatásokat elsősorban klímavédelmi okokból javasolják, de emellett fontos érv az anyagi szempont is: a koronavírus-járvány miatt komoly járatkiesések vannak, a légi szállításban jelentős kereslet-csökkenés tapasztalható, így a vasúti közlekedésre való részleges átállás költségtakarékos megoldásnak tűnik. Ez a módosítás egy lazább szabályozást jelent ahhoz képest, hogy a környezetvédő lobbiszervezetek négyórás vasúti távon belül követelték ugyanezt a kormánytól.