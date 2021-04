A menekülttáborokból hazatérő iraki családoknak indít gyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet

„Esély a visszatérésre, esély a maradásra!” mottóval indít adománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet, hogy humanitárius és fejlesztési programjaival támogassa a menekülttáborokból hazatérő iraki családokat.

Az Európát is elérő migrációs hullámok óta itthon is egyre többen értik, hogy ami például a Közel-Keleten történik, annak az itthoni életünkre, jövőnkre is hatása lehet

– hangsúlyozta Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója azon a budapesti sajtótájékoztatón, ahol az április végéig tartó adománygyűjtő akciót harangozták be. Szatmári Barnabás , a segélyszervezet iraki képviseletének vezetője ugyanitt azt emelte ki, hogy az otthonuk elhagyására kényszerült családok a humanitárius krízis után évekkel is nagy számban élnek belső menekülttáborokban, mert egykori lakásuk romokban áll. A táborok sorozatos bezárása és a járványhelyzet megnehezíti a családok hazatelepülését, mivel

a tiszta vízhez, az oktatáshoz, és az orvosi ellátáshoz való hozzájutás mindennapos küzdelmet jelent.

A most induló kampány keretében e három kritikus terület családok és gyerekek százezreit érintő problémáit mutatják be konkrét történeteken keresztül, és arra kérik az adományozókat, hogy járuljanak hozzá e különösen nehéz sorsú térségben végzett programjaik költségeihez. A cél a helyben boldogulás támogatása, ezért azon is dolgoznak, hogy az elüldözöttek a szülőföldjükre térhessenek vissza, és elkerülhető legyen egy újabb menekülthullám.

Az Ökumenikus Segélyszervezet iraki munkáját a 1353-as adományvonalon hívásonként 250 forinttal lehet támogatni. Nagyobb összeggel a www.segelyszervezet.hu honlapon keresztül lehet segíteni.