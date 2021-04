Lecsapott az ítéletidő Pozsonyra

Hétfő este számos bejelentés érkezett az erős szél okozta károkról a szlovák főváros tűzoltóihoz. A rendőrség a közösségi oldalán két olyan esetről is beszámolt, hogy kidőlt fa zuhant járműre. Az egyik esetben az autóban egy hölgy is tartózkodott, aki a szerencsétlenség következtében könnyebb sérüléseket szenvedett – számolt be erről az Új Szó.

Több bejelentés érkezett leszakadt faágakról és gallyakról, amelyek sok esetben a személy- és villamosközlekedést is nehezítették. A zord időjárás miatt kieső járatokat átmenetileg pótlóbuszokkal helyettesítették.