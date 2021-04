Görögország már jövő héttől karantén nélkül fogadna turistákat

Már a jövő héttől eltörölné a kötelező karantént az EU tagállamaiból és további öt országból érkező turisták számára Görögország. Egy, a Reutersnek névtelenül nyilatkozó minisztériumi kormánytisztviselőtől származó értesülés szerint az oltással vagy pedig negatív koronavírusteszttel rendelkező utazók számíthatnának a kedvezményre.

Az évtizedes gazdasági visszaesésből épphogy kilábalni kezdő Görögország igen jelentős mértékben a turizmusra építő gazdaságát nagyon megviselte a járvány. Épp ezért létfontosságú az ország számára a turizmus mielőbbi újranyitása, amelyet korábban május közepére valószínűsítettek. A hatóságok egyébként már a múlt hónapban enyhítettek az egyhetes karanténelőíráson az immunizált és negatív teszttel rendelkező izraeli utazók számára.

Az enyhítésre az EU tagállamok polgárai mellett az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából, Szerbiából, Izraelből és az Egyesült Arab Emirátusokból meghatározott repülőterekre – Athén, Thesszaloniki, Kánia, Rodosz, Kos, Mükonosz, Szantorini és Korfu – és két határátkelőre érkező turisták számíthatnak.

Amennyiben az érkezők igazolják, hogy mindkét dózis vakcinát megkapták, vagy pedig az érkezéstől számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet mutatnak be, akkor mentesülhetnek a kötelező karantén alól

– írta a The Guardian.

A jelenleg hatályos előírás szerint ugyanis a Görögországba érkező külföldiek csak negatív teszttel léphetnek be az országba, és még így is 7 napos kötelező karantén vár rájuk. A Nagy-Britanniából és az Emirátusokból beutazóknak ezenfelül újabb, érkezéskori teszt elvégzését is előírták a görög hatóságok.

Görögország ugyan számos más országnál jobban kezelte az első járványhullámot, azonban a második járványhullám miatt november óta szigorú lezárásokra és járványvédelmi korlátozások bevezetésére kényszerítette az országot. A járvány kitörése óta 301 103 megbetegedést jelentettek, és mintegy 9054-en vesztették életüket a fertőzés vagy szövődményei miatt.