Urándúsítással válaszol Irán a natanzi atomlétesítmény elleni támadásra

Irán azért kezdett az urán 60 százalékos dúsításába, hogy így válaszoljon a natanzi nukleáris létesítmény elleni szabotázsakcióra - jelentette ki szerdán Haszan Róháni iráni elnök az állami televízióban közvetített beszédében, amelyben az incidenst összekapcsolta a Bécsben, a világhatalmakkal az atomalkuról folyó tárgyalásokkal.

A politikus beszédében azt mondta, a Natanzban lévő, megrongált első generációs centrifugákat korszerűbbekre cserélik, amelyek sokkal nagyobb léptékben és gyorsabban termelnek. Kifejtette: egyesek azt akarhatták, hogy Irán üres kézzel menjen a tárgyalásokra, de mint mondta "kezünk tele van". A 60 százalékos urándúsítás válasz "az elkövetett gonoszságokra". Teherán kedden bejelentette, hogy az eddigi legmagasabb szintre fogja dúsítani az uránt válaszul a hétvégi natanzi támadásra, továbbá ezer korszerűbb centrifugát helyez üzembe. Róháni most azt is mondta, Irán elég erős ahhoz, hogy tárgyaljon Washingtonnal. Hangoztatta egyben, az Egyesült Államoknak vissza kellene térnie a 2015-ös feltételekhez, amikor is aláírták az atomalkut.

Donald Trump volt amerikai elnök 2018-ban kiléptette országát a hathatalmi megállapodásból, amire válaszul

Irán fokozatosan felhagyott kötelezettségei teljesítésével, és sorra átlépte a szerződésben megszabott, a tárolt dúsított urán mennyiségére, az urándúsítás szintjére és az urándúsításhoz engedélyezett centrifugák kategóriájára vonatkozó korlátozásokat.

A múlt héten Bécsben tartották az iráni vegyes bizottság és a Közös Átfogó Cselekvési Tervet (JCPOA) aláíró államok - Irán, az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Franciaország és Németország - idei első találkozóját.

A politikai igazgatók szintjén rendezett megbeszélés résztvevői megvitatták azokat a kérdéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy visszatérjenek a nukleáris megállapodás rendelkezéseinek teljes körű betartásához. A találkozó célja volt meghatározni a két szakértői csoport további munkájának feladatait: az Irán elleni amerikai szankciók megszüntetésével és Teherán nukleáris területen tett kötelezettségvállalásainak végrehajtásával kapcsolatban.

Irán kitart amellett, hogy nukleáris programja békés célú.