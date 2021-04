Egyre több a katona a lengyel-belarusz határon

Egy teljes hadosztályt a keleti, Belarusszal szomszédos határukra helyeztek át nemrég a lengyelek. Sokan a lépést azzal magyarázzák, hogy a belarusz kormányzat az utóbbi időben számos alkalommal fellépett az országban élő lengyel kisebbség ellen is,

A fehéroroszok is észrevették, hogy az 1. (varsói) páncéloshadosztályt nemrég az ország keleti határának közelébe, Biała Podlaska városának közelébe csoportosították át.

A lengyelek azt állítják, hogy elsősorban az Ukrajnát fenyegető oroszok miatt történt az átcsoportosítás, de a belarusz kormányzat ennek ellenére sem nézi jó szemmel a lépést.

Elemzők szerint elképzelhető, hogy a lengyelekkel szemben a belaruszok Moszkvánál fognak segítséget keresni, ez pedig ahhoz is vezethet, hogy az oroszok akár Fehéroroszországba is bevonulhatnak ennek ürügyén – ahonnan aztán szintén rátámadhatnak az ukránokra északi irányból, amennyiben offenzívát indítanak ellenük.

Belaruszban körülbelül három-négyszázezer lengyel él, a két világháború közt az ország nyugati fele Lengyelországhoz tartozott. A Belaruszban élő lengyel kisebbségeik sok esetben támogatták a Lukasenka-kormány ellen irányuló tüntetéseket, emiatt pedig a hatalom velük szemben is fellépett.

Közülük is sokakat letartóztattak a hatóságok, többek közt például Andzelika Boryst, az országban működő Lengyelek Szövetségének elnökét is. Őt azzal vádolják, hogy etnikai és vallási gyűlöletet gerjesztett, valamint hogy illegális tömegrendezvényeket szervezett. Emellett az állami televíziókban is gyakran negatív tüntetik fel a lengyeleket, valamint az anyanyelvi iskoláikat is egyre nagyobb nyomás alá helyezi a kormányzat.

Mindez egyértelműen egy tudatos kampány része, a belarusz elnök ugyanis gyakran állítja be az ellene tüntetőket idegen hatalmak „bérenceiként” és a saját nyugati határaik mentén ők is időről-időre felvonultatják a katonaságot, hogy ezzel is nyomatékot adjanak a nyugati fenyegetésről szóló narratívájuknak. A lengyel kisebbséget Lukasenka egyébként már egy 2005-ös beszédében is „ötödik hadoszlopként” emlegette, amely az ő hatalmának a destabilizálásán dolgozik.

A lengyelek mindeközben több, az országból elmenekült belarusz ellenzéki politikusnak is menedékjogot biztosítottak, valamint Varsóból működik a Nexta nevű telegram-csatorna is, amelynek jelentős szerepe volt a tavaly nyári tüntetéssorozat megszervezésében, amely