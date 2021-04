Lefoglalták az Ever Givent az egyiptomi hatóságok

Hivatalosan is lefoglalták az egyiptomi hatóságok az Ever Given nevű hajót, amely március végén okozott torlódást a Szuezi-csatornában.

A csatornahatóság elnöke, Oszama Rabi már a hétvégén jelezte, hogy ehhez a lépéshez fognak folyamodni, ha nem kapnak megközelítőleg egymilliárd dollár kártérítést a hajó tulajdonosától.

Kedden aztán az egyiptomi igazságszolgáltatás is jóváhagyta a hajó lefoglalására vonatkozó utasítást.

A hajót most hivatalosan is lefoglalták

– jelentett be Oszama Rabi kedd este. Hozzátette: a hajó mindaddig a csatornától nem messze található tavon marad, amíg a tulajdonosai nem fizetnek.

Az AFP eközben arról számolt be, hogy háromoldalú tárgyalások zajlanak az esettel kapcsolatban a hajó japán tulajdonosai, a csatornahatóságok, valamint biztosítócégek közt.

Eközben a helyszínen még mindig vizsgálatokat folytatnak arra vonatkozóan, hogy pontosan mi okozhatta a csatornánál történt balesetet.