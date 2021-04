Mérgeskígyót találtak az Aldis salátában az ausztráloknál

Mérges kígyót találtak egy salátacsomagban Ausztráliában – írja a Guardian. Egy Sydneyben élő párt kellemetlen meglepetés ért akkor, amikor hirtelen valami megmozdult abban a salátacsomagban, amelyet az Aldiban vásároltak.

Körbe-körbe mozgott és felénk nyújtogatta a kis nyelvét – mesélte az esetről Alexander White.

Nem tudni, hogy a körülbelül 20 centiméter hosszú kígyó hogyan kerülhetett bele a csomagba, de mindaddig kényelmesen elvolt, amíg a szupermarketből haza nem vitte a férfi.

A kígyót így már csak odahaza vették észre, amikor mozogni kezdett a csomagban és egyből értesítették a történekről a hatóságokat. Mindeközben ráadásul a salátacsomag részben nyitva is volt már, így attól is tartottak, hogy a kígyó esetleg máshonnan mászhatott be oda és esetleg még társa is lehet.

Fotó: Alexander White

A szakértők a bejelentés alapján eredetileg attól tartottak, hogy a kígyó akár egy textilmintás barnakígyó-kölyök is lehet, ami Ausztrália leghalálosabb hüllője. Később viszont kiderült, hogy az állat egy sápadt fejű kígyó fiatal példánya, amely a Hoplocephalusok nemzetségébe tartozik.

Ennek a kígyófajnak a marása nem halálos ugyan, de súlyos következményekkel (erős vérzés, erős fájdalom, ideiglenes látásvesztés, erős fejfájás) járhat, ezért gyakran kórházi ellátást igényel.

A kölyökkígyó végül ismét elaludt a saláták közt és az állatmentők sikeresen elvitték őt és visszaengedték a szabadba. Az Aldi segítségével még azt is kiderítették, hogy Toowoomba városának környékéről származhat a termék, így ide vitték vissza őt.

A salátát pedig mindeközben már el is fogyasztotta a pár férfi tagja.

„Volt rajta néhány apró dolog, ami szerintem kígyókaki lehetett, de alaposan megmostam és összedobtam egy salátamixet” – mesélte.

Az Aldi pedig vizsgálatot indított, hogy kiderítse, miként kerülhetett oda a kígyó. „A vásárlóval és az állatmentőkkel közösen dolgozva sikerült megtalálnunk az állat természetes élőhelyét, ami bizony valóban nem egy Aldi-üzlet” – mondta a cég szóvívője.