Kirúgták az egészségügyi minisztert, kormányválság van Romániában

Menesztette Vlad Voiculescu egészségügyi minisztert és Andreea Moldovan egészségügyi államtitkárt szerda délelőtt Florin Cîţu román kormányfő. Florin Cîţu az után döntött a két politikus eltávolításáról, hogy Andreea Moldovan az ő tudta nélkül adott ki egy rendeletet a települési karanténkötelezettségről, Vlad Voiculescu pedig nem akarta, hogy emiatt kirúgják az államtitkárát.

Fotó: Daniel Mihailescu / AFP Vlad Voiculescu

Florin Cîţu arra tett javaslatot, hogy az egészségügyi miniszteri tisztség betöltéséig Dan Barna miniszterelnök-helyettes vegye át a tárca irányítását. A két politikus szerda délelőtt tárgyalt, a Hotnews azonban úgy tudja, hogy Dan Barna visszautasította az ajánlatot. Ebből kormányválság lett, a Florin Cîţu fémjelezte Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) együtt kormányzó USR–PLUS pártszövetség, amelyben a PLUS tagjaként Vlad Voiculescu is politizál, a miniszterelnök fejét akarja, hogy maradjon a koalícióban. Az USR–PLUS vezetősége most tárgyal a folytatásról.

Dacian Cioloș exkormányfő, jelenlegi EP-képviselő elfogadhatatlannak nevezte a Voiculescu–Moldovan-páros menesztését, amelyről szerinte Florin Cîţu nem egyeztetett a pártszövetséggel a döntése előtt. Ennek ellentmond a kormányfő tárgyalása Dan Barnával, aki az USR vezetője, Dacian Cioloș mellett az USR–PLUS párszövetség társelnöke.

Ami a Moldovan-féle rendeletet illeti, a kiadásáról – amely alapján akár Bukarestet is vesztegzár alá kellene helyezni a közelgő ortodox húsvét idején – mind a járványügyi operatív törzset (CNSU) is elnöklő Florin Cîţu, mind pedig a CNSU döntéseit a nyilvánosság felé kommunikáló Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár csak a hivatalos közlönyből értesült.

Az RMDSZ szerint a koalíciónak ki kell tartania

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a maga részéről úgy nyilatkozott, hogy nem kommentálja a kormányfő lépését, mivel egy miniszter visszahívása a kormányfő kizárólagos alkotmányos joga.

„A döntést elfogadja az RMDSZ, és támogatjuk a koalíciót abban, hogy tovább folytassa a munkát, hiszen közös felelősséget vállaltunk az ország vezetéséért. Sok a tennivaló, mihamarabb új minisztert kell kinevezni az egészségügyi tárca élére, a kormányprogramban meghatározott célkitűzések szerint haladunk tovább” – írta Facebook-oldalán az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor az Agerpres hírügynökségnek elmondta, volt néhány ok, amely a kormányfő ezen döntéséhez vezetett, de nem lát okot arra, hogy más összetételű koalíció alakuljon, mert a koalíció nem egyetlen emberért és nem egyetlen pártért jött létre.

Régóta szúrta a szemeket

A PNL és Vlad Voiculescu viszonya soha nem volt felhőtlen, a PNL elnöke, Klaus Iohannis államfő is őt tette felelőssé azért, hogy a koronavírus-járvány tavaszi, harmadik hulláma felkészületlenül találta az országot, és a Covid-kórházakban folyamatos helyhiány volt az intenzív terápiás osztályokon. Az intenzív terápiás ágyak számával kapcsolatban ráadásul a miniszterelnökkel is ellentmondásba keveredett: Florin Cîţu vasárnap azt mondta, országszerte már csak hat szabad ágy van, Vlad Voiculescu viszont folyamatosan arról beszélt, hogy a kórházak jelentései szerint számuk meghaladja a százat.

Romániában közben egymást érik a tragédiák a Covid-kórházakban, hétfőn három beteg meghalt, amikor oxigénellátás nélkül maradt a bukaresti Victor Babes járványkórház udvarán mobil konténerben kialakított intenzív terápiás Covid-részleg. Januárban a bukaresti Matei Bals járványkórházban tűz ütött ki, és négy beteg meghalt, tavaly novemberben pedig tíz páciens vesztette életét a moldvai Karácsonkőn (Piatra Neamt), amikor kigyulladt két intenzív terápiás kórterem.

Kedden Kelemen Hunor az újabb, emberéleteket követelő kórháztragédiára utalva úgy vélekedett, három hónap alatt a rossz állapotban lévő egészségügyi infrastruktúrával nem lehet csodákat tenni, de Vlad Voiculescunak a válságos helyzetekben nagyobb empátiával kellene kommunikálnia.

A szerdára meghirdetett bukaresti kormányülést elnapolták.