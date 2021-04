Szlovákiában több mint 891 ezer ember kapta meg az első dózist. A második adagot eddig mintegy 308 ezer polgárnak adták be. A szomszéd országban is prioritást kaptak az idősotthonok lakói és az ott dolgozók, azonban becslések szerint még csak a 40-45 százalékuk juthatott eddig valamilyen védettséghez. Elsősorban az AstraZeneca vakcinájával oltanak, azonban több megyében is keveslik a leszállított mennyiséget.

