A francia orvostudományi akadémia azt javasolja, hogy hat hétről hat hónapra növekedjen a Pfizer–BioNTech és a Moderna koronavírus elleni vakcinák két dózisának beadása közti időtartam az 55 évnél fiatalabbak esetében, hogy minél többen megkaphassák az első oltást.

Szerintük ezzel fel lehetne gyorsítani a tömeges oltási kampányt, és gyorsabban el lehetne érni a a közösségi immunitást.

Az akadémia azt is javasolja, hogy a fertőzésen már átesetteket csak hat hónappal később oltsák be. Felhívták a figyelmet, hogy az mRNS típusú vakcinák egyetlen dózisa is gyorsan nagyon magas szintű védettséget biztosít az oltás után 15-20 nappal.

Mint írták, a koronavírus fertőzőbb brit variánsa jelenleg a legelterjedtebb Franciaországban, amely miatt elengedhetetlen az oltási kampány további gyorsítása.