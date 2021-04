Szerdától két órával korábban, azaz este hétkor kezdődik az éjszakai kijárási tilalom Törökországban, és korlátozzuk a a tartományok közti utazásokat is - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök az MTI szerint.

A szigorításra azért volt szükség, mert egy nap alatt 59 187 fertőzöttet regisztráltak, ami újabb rekordnak számít. A 84 millió lakosú országban a legsúlyosabb Isztambul és környékének helyzete. A városban az utóbbi héten átlagosan 800 fertőzött jutott százezer lakosra. A fővárosban, Ankarában ugyanakkor százezer főre jutó 420 fertőzöttet regisztráltak.

Erdogan közölte azt is, hogy a kedden kezdődött ramadán (iszlám böjti hónap) végéig be kell zárniuk a sportlétesítményeknek, valamint betiltják az esküvők és más rendezvények megtartását a zárt helyiségekben. A kávézóknak és éttermeknek a ramadán idejére be kell zárniuk és csak elvitelre szolgálhatnak ki.

Törökország január közepén kezdte meg az oltási kampányt, amelyben kezdetben a kínai Sinovac gyógyszergyár készítményére helyezte a hangsúlyt. Időközben azonban a Pfizer/BioNTech oltóanyagából is 4,5 millió adag érkezett az országba.

Törökországban a járvány kitörése óta több mint 3,9 millió fertőzöttet azonosítottak, akik közül 34 182-en hunytak el a kórban.