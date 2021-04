Laborszökevény lehet a koronavírus az amerikai hírszerzés szerint

Nem zárja ki az amerikai hírszerzés, hogy a koronavírus egy vuhani laborból szökött meg, és indult világhódító útjára – közölte Avril Haines, az amerikai hírszerzés vezetője.

Az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának szerdai meghallgatásán Haines hangsúlyozta, hogy igaz, egyelőre nem tudják megállapítani, pontosan hol, mikor és hogyan terjedt át emberre a koronavírus, de erre vonatkozóan két teóriát tartanak elképzelhetőnek:

a vírus természetes úton fejlődött ki, és ugrott át állatról emberre, egy laborbaleset következményeként tört ki a világjárvány.

Annak elméletét, hogy a koronavírus a Vuhani Virológiai Intézetből szabadult ki, már a Trump-kormányzat magáévá tette. A hipotézist azonban az előző elnöki adminisztráció gyorsan átpolitizálta, a világjárványért pedig Donald Trump számtalanszor Kínát tette felelőssé, a kórokozót kínai vírusnak vagy éppen „kungflunak" titulálva.

Trump retorikája vélhetően hozzájárult ahhoz, hogy megszaporodtak az ázsiai amerikaiak elleni atrocitások az Egyesült Államokban.

Egy másik teória szerint az embert is fertőzni képes koronavírustörzset biológiai hadviselés céljára fejlesztették ki, bár ezt az elméletet a tudomány képviselői többször elvetették. Azt viszont sejteni lehet, hogy a vuhani intézetben közegészségügyi céllal kísérleteztek a denevérek által hordozott koronavírussal.

William Burns, a CIA igazgatója a bizottsági meghallgatáson egyetértett Hainesszel, és bírálta Pekinget a koronavírus eredetének kivizsgálásának akadályozása miatt. Burns emlékeztetett, hogy a kínai hatóságok korlátozták az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi szakértőinek a vírus eredetének kutatására vonatkozó munkáját Kínában, ugyanis nem adtak hozzáférést az első Covid–19-esetek adataihoz a Vuhanban vizsgálódó kutatóknak. Maga a WHO igazgatója is bírálta a kutatás akadályozását, és utalva arra, hogy a laborbaleset elméletet így nem lehet elvetni, további vizsgálatokat sürgetett.

Mindazonáltal több mint egy évvel a járvány kitörése után, megbízható források hiányában nehéz lesz bizonyítani, hogy a vírus egy laborból szökött meg, már ha egyáltalán így történt – jegyzi meg a Yahoo News.