Nem bizonyítható, hogy az oroszok vérdíjat fizetnének az Afganiszánban megölt amerikai katonákra

Az amerikai hírszerzésnek nincs meggyőző bizonyítéka, hogy orosz hírszerzők fejpénzt ajánlottak a kormányellenes táliboknak az Afganisztánban meggyilkolt amerikaiak után – jelentették be a Fehér Házban. Az állítólagos fejpénz vádja még a 2020-as elnökválasztási kampányban hangzott el először, az akkor még újraválasztásában bízó Donald Trump elnököt rossz fényben feltüntetve.

Joe Biden ugyanis a kampánykörútjain többször is azt vetette Trump szemére, hogy nem száll szembe Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, annak ellenére, hogy a kormánynak tudomására jutott az orosz ügynökök részéről a táliboknak felajánlott fejpénz. Most azonban a Fehér Ház szóvivője, Jen Psaki azt mondta, hogy a titkos jelentések áttekintése után az amerikai hírszerzők azt a következtetést vonták le, hogy az értesülésnek alacsony vagy mérsékelt szintű a hitele – számolt be az MTI.

Tavaly júniusban az AP amerikai hírügynökség még azt közölte, hogy fehér házi tisztségviselők ilyen fejpénzekről szóló hírszerzési információkat kaptak 2019 és 2020 folyamán is, azonban konkrétumok akkor sem kerültek napvilágra. Az akkori nemzetbiztonsági tanácsadó, Robert O’Brien azt mondta, hogy a tájékoztatás nem jutott el Trumphoz, mivel az értesüléseket nem lehetett ellenőrizni. Az amerikai katonai parancsnokok akkoriban szintén azt állították, hogy az értesülést nyers hírszerzési adatok sem támasztották alá. A hírszerzési értékeléseket először a New York Times közölte. A cikk arra késztette Bident, hogy többször is megvádolja Trumpot, miszerint tétlenségével cserben hagyta az amerikai csapatokat, mert nem reagált határozottan a hírszerzési értékelésekre. A Fehér Ház közlése szerint az amerikai csapatok elleni fejpénz témáját Biden már megválasztott elnökként felvetette Putyinnal folytatott január 26-i telefonbeszélgetésén is.

Amerikai védelmi tisztviselők és katonai parancsnokok többször is elmondták, hogy a fejpénzekről szóló jelentéseket nem erősítették meg a hírszerző ügynökségek, egyben nem voltak meggyőződve arról, hogy a jelentések hitelesek. Azt is mondták, hogy nem hisznek abban, hogy a fejpénzek felajánlása vezetett volna amerikai katonák halálához. A legutóbbi, Oroszország ellen bevezetett szankciókról a Fehér Ház részéről csupán azt nyilatkozták: azért rendelték el őket, mert Moszkva beavatkozott az amerikai választásokba.