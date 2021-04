Rejtett kamerás felvétel miatt alakul a botrány a CNN körül

Szomorú összképet fest a sajtó morális állapotáról egy, az Egyesült Államokban most kibontakozó médiabotrány. A Project Veritas néven futó, leleplező anyagokra specializálódott portál a CNN műszaki igazgatójáról, Charlie Chesterről készített rejtettkamerás felvételt. A magukat gerilla újságíróknak meghatározó csoport tagjai döbbenetes vallomást szedtek ki Chesterből, a piacvezető hírcsatorna magas beosztású vezetője egy sor botrányos, belső titkot a kamerába mond.

Elmondja például, hogy a CNN-nél már készülnek a koronavírust követő vezető sztorira, ami valószínűleg a globális felmelegedés lesz. Kell ugyanis a félelemkeltő tartalom, ami a képernyőhöz bilincseli a fogyasztókat.

Chester értekezik a „manipuláció művészetéről″ is, hogyan sujkolják a megfelelő üzeneteket a nézőknek, milyen technikákkal befolyásolják a közvéleményt.

Az igazán meredek állítások azonban a CNN politikai, ideológiai elköteleződésének fejtegetésekor hangoznak el.

Chester például elárulja, hogy a BLM-mozgalom narratíváját támogatták központi utasításra, illetve, hogy a megfelelő felvételekkel igyekeznek rátermettnek, sportosnak mutatni Joe Biden amerikai elnököt. de beszél arról is, hogy lényegében a CNN-nek köszönhető, hogy Donald Trump republikánus ex-elnök elvesztette a 2020-as választásokat.

Az eset több etikai dilemmát is felvet. A fősodrú sajtót egyre több vád éri az ideológiai elköteleződés, a politikai balrahúzás miatt, a felvétel ezeket a kritikus hangokat igazolja. Az eset kedvező következménye lenne, ha a botrány a hitelesebb, középre pozícionált tájékoztatás felé mozdítaná el a mainstream médiát, beszédes ugyanakkor, hogy sem a magyar nyelvű, sem az angolszász sajtóban nem keltett nagy vihart az ügy.

A fősodor látszólag vonakodik a közvélemény elé tárni a sok szerkesztőségre nézve is kellemeltelen ügyet. Ráadásul nem ez volt az első alkalom, hogy a Project Veritas liberális szellemiségű szerkesztőségekről közöl kellemetlen anyagokat. A CNN-ről például már tavaly novemberben közöltek lejárató tartalmat, akkor a stáb értekezleteiről szereztek hangfelvételeket. Jeff Zucker, a vállalat elnöke a választási kampány hajrájában arra biztatta a szerkesztőséget, hogy a koronavíruson átesett Trump állapotát igyekezzenek rossz színben feltüntetni. Egy másik felvételen pedig Zucker azt kéri, hogy Joe Biden fiának, Hunter Bidennek korrupciógyanús ügyeit ne kezeljék kiemelt helyen a hírcsatorna.

Az ügy akkor sem ütötte meg a fősodor ingerküszöbét, részben viszont megmagyarázza a távolságtartást, hogy nem minidg lehet leleplezésként tálalni ezeket a felvételeket. Charlie Chestert például Tinderen megbeszélt randik sorozatával húzta csőbe a Project Veritas, ami nem csak szakmailag etikátlan, de megkérdőjelezi az anyag hitelességét is. A társát kereső műszaki igazgató látványosan igyekezett megfelelni a provokatív kérdéseknek, felnagyítva a CNN-n belüli állapotokat. Ráadásul a gerilla újságírók sem objektivitásukról váltak híressé.

A Project Veritas még az amerikai jobboldali sajtón belül is feketebáránynak számít, etikátlan módszereikkel nem egyszer az egész szakma megvetését kiváltotta.

A szerkesztőséget 2017-ben érte utól a legnagyobb botrány, akkor a The Washington Postról készítettek elő leleplező anyagot. A liberális szellemiségű Post egy republikánus szenátor molesztálási ügyei után nyomozott, amikor a Project Veritas munkatársa a politikus egyik korábbi áldozataként jelentkezett be a szerkesztőségnél. A beszélgetés során azonban a Post munkatársai gyanút fogtak, és az állítólagos áldozatot kezdték megfigyelni. A szerkesztőségek közötti kémjátszmából a Washington Post került ki győztesen, leleplezve a Project Veritasa kétes módszereit. Az ügy következtében több republikánus szervezet, konzervatív szerkesztőség elhatárolódott, voltak akik arra szólították fel követőiket, hogy a jövőben ne adakozzanak a szervezetnek. A Project Veritas ugyanakkor nem csak a szakma utálatát, de félelmét is kivívta magának. Erre utal, hogy - a gerillaújságírók jelentősségét némileg túlértékelve - a Post újságírói Pulitzer-díjat kaptak a jobboldali szerkesztőséget leleplező cikkeikért.

(Borítókép: A CNN stúdiója. Fotó: Alex Wong / Getty Images Hungary)