Liverpoolban tesztkoncertet tartanak, a világon már több mint hárommillió halott van

Kormányzati pilotprogramként rendezik meg azt a szabadtéri koncertet, amelyre 5000 embert engednek be május 2-án a liverpooli Sefton Parkban – írja a BBC. A belépés feltétele mindössze egy negatív koronavírusteszt, amelynek fejében távolságot sem kell tartani. Jegy birtokában mindenkit tesztelnek koncert előtt és után is, fél óra múltán pedig ki-ki kézhez is kapja az eredményt.

Remélem már nem kell sok időnek eltelnie, hogy a koncertek örökre visszatérjen

– nyilatkozta Oliver Dowden kulturális miniszter, hozzáfűzve, a május 2-i eseménnyel egy lépéssel közelebb lehet jutni a nyári fesztiválszezon megtartásához.