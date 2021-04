Koronavírus: Nagy-Britanniában kisebb csoda történik

Meghaladta a tízmilliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában – közölte hétfőn Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A legfrissebb adatok szerint tavaly szeptember óta először tíznél kevesebben haltak meg 24 óra alatt a Covid-19 betegségben.

Over 10 million second vaccine doses have been administered across the UK **



This milestone shows how far we've come in our fight against this virus & I want to pay tribute to the whole team involved. pic.twitter.com/mRjjPM6TuW