Ausztriában is elkezdődhet az oltás a Szputnyik V koronavírus elleni vakcinával, amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is jóváhagyja az oltóanyagot – jelentette be Sebastian Kurz kancellár a Reuters szerint.

A kancellár hangsúlyozta: bíznak abban, hogy az EMA mielőbb engedélyezteti a Szputnyikot, mert „minden vakcina életeket menthet".

Az osztrákok már hosszú ideje tárgyalnak az oroszokkal egymillió Szputnyik V megvásárlásáról, a szerződés megkötését azonban még nem jelentették be.

Európában eddig két állam, Magyarország és Szlovákia rendelt a Szputnyik V-ből, egyelőre azonban csak Magyarország kezdte meg vele az oltást. Az államok mellett viszont néhány nyugat-európai ország régiója és tartománya is rendelt már az orosz oltóanyagokból.