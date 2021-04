Az elmúlt 24 órában több mint 270 ezer új fertőzöttet azonosítottak Indiában – írja a The Guardian. Így most már 15 milliónál is több koronavírusos beteget tartanak nyilván az országban.

Az Egyesült Államok után Indiában a legrosszabb a járványhelyzet. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint hétfőre 1619-en, a járvány kezdete óta pedig összesen 178 769-en haltak meg.