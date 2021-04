Újabb tűzszünetsértés, hadgyakorlatra készül Ukrajna is

Egy újabb ukrán katona vesztette életét, tüzérségi támadás miatt, a Donyec-medencei fronton – írta a Mukachevo.net-re hivatkozva a KISZó. A közlemény szerint az oroszbarát felkelők ismételten megszegték a tűzszüneti megállapodást azáltal, hogy aknavetőkkel lőtték az ukrán hadsereg állásait Vogyanij térségében.

A támadásban életét vesztette a munkácsi gépesített hegyivadász dandár egyik katonája, egy másik katona repeszsérüléseket szenvedett, őt kórházban ápolják.

A kelet-ukrajnai fronton, az oroszbarát szakadárok lakott területekre tüzelnek a minszki egyezményben tiltott nehézfegyverekkel – írta a karpathir.com ukrán nyelvű hírforrásra hivatkozva. Az egyik ukrán katonai alegység arról számolt be, hogy a felkelők 120 milliméter kaliberű aknagránátokat lőttek ki, amelyek Zajceve térségében két magánház udvarába csapódtak be, és robbantak fel. A támadásban senki nem sérült meg. Azt is jelezték a katonai beszámolóban, hogy a támadás több kilométeres körzetében nincs ukrán katonai objektum, azt sugallva ezzel, hogy a támadást a civil lakosok ellen indították.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sajtószolgálatától származó információ szerint az ország számos régiójában hadgyakorlatot tartanak majd. A nagyszabású katonai művelet során hangsúlyt fektetnek a stratégiailag fontos objektumok védelmére.

Ezért az érintett megyékben rendkívüli állapotot hirdethetnek ki. A megyéket nem nevesítették.

A hadgyakorlatban részt vesznek a fegyveres erők, a nemzeti rendőrség, az SZBU, a nemzeti gárda, a katasztrófavédelem és a határőrség alakulatai. A terepgyakorlatok során az egyes állami szervek együttműködését próbálják valósághű viszonyok közepette gyakorolni egy ellenséges támadás esetén. Ezért az érintett megyékben rendkívüli állapotot hirdethetnek ki. A megyéket nem nevesítették.





A rendkívüli állapot során korlátozzák vagy teljesen betiltják a civil járműforgalmat, kijárási tilalmat vezetnek be, szigorítják az ellenőrzéseket, igazoltatásokat is.