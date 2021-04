Harry herceg meggondolta magát, nem utazott vissza Kaliforniába

Szombaton vettek végső búcsút Fülöp hercegtől, aki 99 éves korában, április 9-én hunyt el. A szertartásra, amelyről az Index is részletesen beszámolt, Harry herceg is az Egyesült Királyságba utazott. Tegnap kellett volna visszarepülnie Kaliforniába, a hírek szerint viszont még egy darabig a családjával marad – írja a metro.com.



Mint ismert, Harry herceg és felesége, Meghan Markle kapcsolata az utóbbi időben megromlott a királyi családdal. A pár Amerikába költözött, majd egy interjúban nyilvánosságra hozták, milyen nézeteltéréseik voltak, illetve hogyan romlott meg a viszonyuk Harry rokonaival. Bár a várandós Meghan Markle orvosai tanácsára nem kísérte el férjét Fülöp herceg temetésére, nagy valószínűséggel az Oprah Winfrey-interjú miatt nem is látták volna szívesen. Korábban a királyi család ugyanis hiába kérte tőlük azt, hogy Fülöp herceg egészségi állapotára való tekintettel halasszák el az interjú bemutatását.

Fülöp és Harry között szoros nagyapa-unoka kapcsolat volt, és a gyászhír bejelentése után azonnal szervezni kezdte a hazatérését. Az érkezés nem volt egyszerű, mivel a járványügyi intézkedések miatt nem érkezhetett volna meg a szertartásra, de felmentést kapott a karanténszabályok alól. A temetésen 2020 márciusa óta először találkozott testvérével, Vilmos herceggel, akivel szintén nem volt felhőtlen a viszonya a Megxit óta.

A temetési szertartás után Harry órákig beszélgetett a bátyjával és Károly herceggel. A Daily Mail szerint a két fivér azért együtt érkezett gyászoló apjukhoz, mert Károly nem akart egyedül találkozni kisebbik fiával, nehogy utána félremagyarázzák a szavait. A királyi család most óvatos lépésekkel próbálja újraépíteni a bizalmat, és

ennek első próbája hármójuk találkozója volt.

Harry a kétórás megbeszélést követően döntötte el, hogy nem repül vissza azonnal Kaliforniába, hanem megvárja II. Erzsébet születésnapját. A királynő április 21-én tölti be a 95. életévét, melynek kapcsán a gyász és a járvány miatt most egy csendesebb, meghitt eseményre készülnek a Windsor-kastélyban. A tervek szerint Harry később is visszalátogat az Egyesült Királyságba, hogy részt vegyen az édesanyja, Diana hercegnő emlékére készült szobor avatásán, amelyre a Kensington-kastélyban kerül sor július 1-jén – írja a news.com.au.