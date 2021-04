Törölte a Facebook Szadir Zsaparov kirgiz elnök posztját, amelyben arról írt, hogy a sisakvirág gyökerének kivonata hatékony megoldást nyújt a koronavírus-fertőzés kezelésében.

A szóban forgó posztban amellett, hogy az államfő azt állította, hogy országa hatékony gyógymódot talált a Covid–19 ellen, felhívják a figyelmet, hogy a készítmény hidegen fogyasztása akár halálos is lehet.

A Facebooknál ki is verte a biztosítékot a bejegyzés, mert a növény és annak gyökere mérgező. Jóllehet a térségben, a népi gyógyászatban régóta alkalmazzák a sisakvirág főzetét annak ellenére, hogy több méreganyagot is tartalmaz, fogyasztása pedig súlyos megbetegedést, akár halált is okozhat.

A Facebook a poszt tartalmát olyan dezinformációnak minősítette, amely testi károsodáshoz vezethet – írja a Szabad Európa.

A múlt héten ráadásul a kirgiz egészségügyi miniszter bejelentette: megkezdték 300 koronavírusos beteg kezelését a sisakvirággyökér kivonatával. Az újságírók előtt ő maga is ivott a készítményből, hangsúlyozva, hogy az „nem káros senki egészségére”.