Teljesen elszabadult a már saját vírusmutációt is kitermelő járvány Indiában: az elmúlt 24 órában több mint 259 170 új fertőzést igazoltak a szubkontinensen – írta az Al Jazeera. Az elmúlt héten egyébként a Reuters összesítése szerint 1,59 millió új megbetegedést regisztráltak az 1,3 milliárd lakosú országban, ami szélsőségesen terheli az egyébként sem túl jó ellátást biztosító egészségügyi rendszert. Mindennapos az oxigén- és gyógyszerhiány a kórházakban.

A fertőzés megfékezése érdekében egyhetes karantént rendeltek el Új-Delhiben, ami azzal járt, hogy a vidékről felköltözött több tízezer munkás próbált meg még a lezárás és a munkanélküliség elől visszajutni szülőföldjére.

Ráadásul a hivatalos adatokban jegyzettnél jóval magasabb lehet a koronavírusos halálozások száma, legalábbis a temetkezési vállalkozók visszajelzései szerint. Mivel az új temetési protokoll szerint ha csak 0,1 százalék valószínűsége fennáll a koronavírus-fertőzésnek, akkor kötelező a hamvasztás, ezért egyre inkább túlterhelődnek a krematóriumok is.

Az Al Jazeera riportja beszámol az egyik legnépesebb indiai szövetségi államban, Gudzsaratban olyan krematóriumról is, amelynek fém alkatrészei a 24 órás folyamatos működés miatt megolvadtak. Surat városában két krematórium is teljes kapacitáson üzemel a nap minden órájában. Az elmúlt héten minden nap több mint 100 halott került ezekbe, miközben a városban hivatalosan csak napi 25 koronavírusos esetet jegyeztek fel. Utter Pradesh állam fővárosában, Lucknow-ban arról számoltak be a hírtelevíziók, hogy az elmúlt hetekben ötszörösére nőtt a hamvasztásra váró testek száma.

Az egészségügyi dolgozók szerint az eltérés oka többek között az lehet, hogy sokan annyira rossz állapotban kerülnek kórházba, hogy már azelőtt meghalnak, hogy letesztelhetnék őket.

Az adatszolgáltatás hiányosságaira egy korábbi, az első járványhullám alatti kutatás is rávilágított: eszerint a hivatalos adatoknál 11-szer többen fertőződhettek meg, a valós halálozás pedig kétszer–ötször nagyobb lehetett. A The Lancet orvosi szaklap tavalyi kutatása szerint kevesebb mint az indiai halottak negyedéről állítanak ki orvosilag megerősített halotti bizonyítványt, főleg a vidéki térségekben mellőzik ezeket, ezért vélhetőleg soha nem tudjuk meg, valójában hány áldozata volt a koronavírus-járványnak Indiában.